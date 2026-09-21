快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

921地震27周年 台中建案「選材與工法」成購屋核心考量

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
九二一大地震27周年，台中建商指出，購屋需求已從過去重視地段、公設，逐漸轉向耐震係數、結構外審及建材規格等硬指標。圖／業者提供
九二一大地震27周年，台中建商指出，購屋需求已從過去重視地段、公設，逐漸轉向耐震係數、結構外審及建材規格等硬指標。圖／業者提供

今天適逢九二一大地震27周年，台灣年均約2萬次地震，住宅耐震安全再受關注。台中建商指出，購屋需求已從過去重視地段、公設，逐漸轉向耐震係數、結構外審及建材規格等硬指標。

舜元建設協理柯裕倡表示，九二一後建築規範日益嚴格，尤其超高層大樓體積、重量大，面對強震及強風時承受的扭力、拉力更高，結構設計與施工要求也更嚴謹。除須通過第三方「結構外審」，鋼筋綁紮、水泥灌漿及材料品質，都是影響耐震安全的關鍵。

台中多座超高層建築採用鋼骨、SRC或高韌性RC結構，搭配減震斜撐及抗風、減震設備，有建案地基深入地下34.6公尺，並以逆打工法施工；部分建案則選用SD550W高強度可銲接鋼筋，提升樑柱韌性並降低鋼筋密度，利於混凝土密實澆置。

台中近年有不少樓高超過200公尺的超高層建築，地基直接挖到地下10層（深達34.6公尺），採用特製鋼材與逆打工法；樓層內除了安裝大量減震斜撐，高樓層還配置了5組減震與抗風設備，讓大樓在強風與強震下更穩定。

耐震技術也延伸至一般住宅，有建案取得耐震標章，從建築外型、地基、無樑板設計到樑柱鋼筋密集綁紮全面強化，降低地震扭轉及結構受損風險。

業者表示，從超高層地標到一般住宅，耐震已不只是建築規範要求，更成為消費者購屋時的重要考量，從設計、選材到施工，每個環節都攸關居住安全。

台中 地震 購屋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國土署推老宅延壽計畫 補強耐震最高補助450萬

老屋不一定要重建 弱層補強最高補助450萬

921地震27周年 災害不會因淡忘而消失

廢鋼價揚 東鋼營運有撐

相關新聞

高雄兩精華地啟動都更 59億打造商辦、住宅

國家住都中心啟動高雄市「青年高暨陸服社案」公辦都更招商，整合兩處基地採跨區權利變換方式開發，基地合計約1,694坪，全案投資金額約59億元。其中一處規劃商辦、另一處規劃住宅，招商受理至今年11月30日下午5時止。

老屋不一定要重建 弱層補強最高補助450萬

老屋耐震能力不足，不一定只能拆除重建，也可先做結構安全評估，再依房屋狀況選擇修繕、補強或重建。內政部國土署提醒，老屋可先透過結構安全性能初步評估，了解建築物耐震能力；若屬於耐震能力較弱的建築，也可申請弱層補強，每案最高補助總補強費用45%，補助上限450萬元。

AI 浪潮點亮西部科技廊帶 國產建材實業苗栗廠搶攻科技建廠與房建商機

全球AI浪潮來襲，持續推升半導體產業鏈建廠需求，也帶動桃竹苗西部科技廊帶快速成形。苗栗縣推動「桃竹苗大矽谷計畫」，積極規劃竹南、頭份、後龍三大產業儲備用地，並推動公保地解編，釋出8.8公頃住宅及商業區，支援竹科外溢人口與生活機能。

TIE創博會 揭AI驅動次世代智慧通訊新局

2026 TIE台灣創新技術博覽會17日到19日在台北世貿1館登場，數位發展部數位產業署於18日舉辦兩大重點活動，「邊際奇點：AI Agent驅動的次世代智慧網路國際論壇」和「2026次世代通訊與AI應用科技交流媒合會」，從國際經驗、前瞻技術，延伸至產業應用與商業合作，邀集國內外科技巨頭，以及電信、醫療照護等產業代表，共同探索AI與新一代通訊技術融合帶來的新契機。

仰德TPC錦標賽閉幕 帕維特奪冠

總獎金高達120萬美元的國際高球盛事「2026仰德TPC錦標賽」昨（20）日圓滿落幕，來自28國、共144位世界頂尖好手參賽，最終回合競爭白熱化，冠軍直到最後階段才正式底定，由泰籍名將帕維特（Pavit Tangkamolprasert）頂住壓力，以四回合總桿低於標準桿25桿的263桿封王，僅以1桿之差險勝力壓群雄，成功捧起冠軍獎盃，並抱走21.6萬美元冠軍獎金。

國際航線票價、需求維持高檔 航空三雄機隊擴充大比拚

中東地緣政治無解、國人出國頻次增加，國際航線票價、需求維持高檔，華航、長榮航及星宇航空下一輪競爭從「擴大航網」進一步提升成為「新機＋新航點」雙軌布局。華航787機隊明年進入大量交機期；長榮航空全新的A350-1000明年也將引進首架，星宇航空明年各機總計再交七架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。