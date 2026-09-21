921地震27周年 台中建案「選材與工法」成購屋核心考量

今天適逢九二一大地震27周年，台灣年均約2萬次地震，住宅耐震安全再受關注。台中建商指出，購屋需求已從過去重視地段、公設，逐漸轉向耐震係數、結構外審及建材規格等硬指標。

舜元建設協理柯裕倡表示，九二一後建築規範日益嚴格，尤其超高層大樓體積、重量大，面對強震及強風時承受的扭力、拉力更高，結構設計與施工要求也更嚴謹。除須通過第三方「結構外審」，鋼筋綁紮、水泥灌漿及材料品質，都是影響耐震安全的關鍵。

台中多座超高層建築採用鋼骨、SRC或高韌性RC結構，搭配減震斜撐及抗風、減震設備，有建案地基深入地下34.6公尺，並以逆打工法施工；部分建案則選用SD550W高強度可銲接鋼筋，提升樑柱韌性並降低鋼筋密度，利於混凝土密實澆置。

台中近年有不少樓高超過200公尺的超高層建築，地基直接挖到地下10層（深達34.6公尺），採用特製鋼材與逆打工法；樓層內除了安裝大量減震斜撐，高樓層還配置了5組減震與抗風設備，讓大樓在強風與強震下更穩定。

耐震技術也延伸至一般住宅，有建案取得耐震標章，從建築外型、地基、無樑板設計到樑柱鋼筋密集綁紮全面強化，降低地震扭轉及結構受損風險。

業者表示，從超高層地標到一般住宅，耐震已不只是建築規範要求，更成為消費者購屋時的重要考量，從設計、選材到施工，每個環節都攸關居住安全。