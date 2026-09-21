「海員新星培育計畫」8家航商助攻 第2階段申請至9月底

交通部航港局持續推動「海員新星培育計畫」，鼓勵航海及輪機相關科系學生於畢業後投入船員職場，並透過航商、海事校院及社會團體共同投入，提供獎助支持與就業銜接機會。115年度第2階段遴選作業現正開放報名，台灣航業股份有限公司及台船環海風電工程公司於本階段首次加入計畫成為合作夥伴，與航港局攜手培育海事人才，為有志投入航運產業的學生提供更多未來就業發展選擇。

本計畫以培育具專業能力及國際視野的新世代海員為目標，學生可依自身職涯規劃選擇志願航商，經遴選後接受相關培育支持，透過提供學雜費、住宿費及生活津貼等獎助資源減輕求學期間的經濟負擔，讓學生能安心學習、累積專業知識及職涯能力。完成學業後，亦有機會銜接獎助航商所屬船舶服務，為未來就業提供保障，協助學生建立明確的職涯發展方向。

航港局提醒，今年度第2階段報名期限至9月30日止，本階段有長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、建華海運、台船環海及台灣航業等8家航商提供名額，歡迎有志投入海員職涯的青年踴躍報名，善用計畫提供的獎助及培育資源，為未來職涯發展及投入航運產業提前做好準備。相關計畫辦法及申請資訊，可至航港局船員智慧服務平台查詢。