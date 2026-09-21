半導體擴廠催生化學品回收商機 三福化、勝一等業者搶進

晶圓廠再掀擴廠潮，化學品用量也隨之提升，廢液回收成台積電（2330）等業者供應鏈管理一大關鍵議題。業界普遍期待化學品能達到閉環式再利用，本土業者近年也紛紛布局，從廢液回收、純化一路做到電子級化學品再製，化學品回收正從環保處理議題，逐步轉向半導體材料供應鏈的新商機，相關業者近期更屢傳新進度。

業界指出，隨半導體擴廠帶動化學品用量，且晶圓廠擴大導入循環化學品，廢液回收的門檻也同步提高，需將回收物重新純化至符合半導體製程要求的電子級規格，考驗業者技術。台廠中，三福化（4755）、勝一（1773）等業者，已成功將廢液回收商業化、重新導入半導體製程；台塑德山、康普（4739）、台肥（1722）等也持續搶進。

三福化指出，公司自2007年起研發光電產業的廢水處理技術，瞄準電子業微影製程中用量大且具高毒性的「氫氧化四甲基銨」（TMAH）回收問題，並成功開發出回收技術，將廢液重新導入製程。三福化表示，目前TMAH回收液主要供應國內晶圓大廠、及另一家成熟製程廠，今年5月已通過晶圓大廠8吋廠驗證並出貨、預計明年第1季通過12吋廠驗證；此外成熟製程12吋廠也有望於今年第4季通過驗證。

勝一也以自有技術，將光阻稀釋劑、晶邊清洗液等電子級溶劑產品回收、純化後，再應用於原製程中，目前回收率逾九成，並持續成長。

台塑（1301）子公司台塑德山，也於2024年啟動電子級IPA回收專案，IPA廢液回收廠預計今年下半年完成建置並投產；此外，台塑德山也宣布再投入約10億元，推動二期擴建計畫，預計2028年投產。

除TMAH、電子級溶劑外，電子級硫酸作為重要清洗劑，用量持續放大，廢酸處理市場成為藍海，中華化（1727）、康普、台肥等業者均布局相關機會。業者認為，電子級硫酸市場成長的速度非常快，廢酸處理的市場需求只會愈來愈大，但廢液回收已不僅是環保技術，還需再製成產品且具經濟性，目前具相關量能的業者仍為少數。

其中，康普指出，公司長期與日商三菱化學合作供應電子級硫酸，且具濃度調整、除雜等必要技術，可將廢酸純化後重新應用於電池材料製造，已規劃相關專案；台肥也跨入半導體廢硫酸回收業務，並與台積電簽署台中零廢製造中心硫酸資源再生處理合作契約，將回收硫酸轉製為工業級硫酸銨。