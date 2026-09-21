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高雄兩精華地啟動都更 59億打造商辦、住宅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
「青年高分社案」基地位在捷運美麗島站旁。國住都／提供
「青年高分社案」基地位在捷運美麗島站旁。國住都／提供

國家住都中心啟動高雄市「青年高暨陸服社案」公辦都更招商，整合兩處基地採跨區權利變換方式開發，基地合計約1,694坪，全案投資金額約59億元。其中一處規劃商辦、另一處規劃住宅，招商受理至今年11月30日下午5時止。

本案兩處基地均位於高雄市新興區，鄰近捷運美麗島站及信義國小站，位於雙捷運生活圈，合計面積約5,600平方公尺。

其中，「青年高分社案」基地面積2,282平方公尺，位於中正三路與忠孝一路口，距離捷運美麗島站6號出口約200公尺。基地位於中正路金融辦公商圈，同時位於金管會與高雄市政府共同推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍內，未來定位為商業辦公空間。

另一處「陸軍服務社案」基地面積3,318平方公尺，位於復興二路及新田路口，鄰近五福路及高雄高商文教生活圈，基地對面就是高雄高商，未來則規劃作為住宅使用。

國家住都中心表示，本案最大特色是採「跨區權利變換」方式，把兩處基地合併辦理都市更新。更新完成後，國家住都中心將集中分回青年高分社基地的辦公空間，出資人則以取得陸軍服務社基地為主。

開發團隊未來也須依更新計畫內容，留設連續性人行步道或騎樓空間，銜接周邊公共空間及既有人行系統，其餘規劃設計則保留較大彈性。

本案招商採一次申請、二階段審查方式辦理評選，受理申請至11月30日止。國家住都中心表示，希望透過公辦都更活化新興區兩處土地，並結合捷運、商辦及住宅機能，帶動周邊環境更新。

「陸軍服務社案」基地位置。國住都／提供
「陸軍服務社案」基地位置。國住都／提供

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