老屋不一定要重建 弱層補強最高補助450萬

老屋耐震能力不足，不一定只能拆除重建，也可先做結構安全評估，再依房屋狀況選擇修繕、補強或重建。內政部國土署提醒，老屋可先透過結構安全性能初步評估，了解建築物耐震能力；若屬於耐震能力較弱的建築，也可申請弱層補強，每案最高補助總補強費用45%，補助上限450萬元。

國土署指出，民眾除了地震發生時做好避難，平時也應留意住宅結構安全，尤其屋齡較高的老屋，可先進行結構安全性能初步評估，再依評估結果及建築物實際情況，決定後續採取補強或重建。

今年推動的「老宅延壽機能復新計畫」，主要針對屋齡30年以上、4至6樓公寓住宅，以及6樓以下透天住宅提供修繕補助，並將結構安全性能評估列為申請修繕的重要環節。

民眾完成評估後，可依房屋結構狀況及所有權人整合意願，選擇適合的改善方式。其中，老宅延壽計畫可協助改善公共管線、建築物立面、屋頂防水及無障礙設施等；若評估發現建築物耐震能力需要提升，則可進一步申請耐震弱層補強。

國土署說明，部分老舊建築底層因設有騎樓、店面，開口較大或牆面較少，可能形成相對軟弱樓層，也就是俗稱的「軟腳蝦」建築。這類房屋在尚未重建前，可透過弱層補強改善結構，提升建築物整體耐震能力。

為降低住戶負擔，目前政府提供私有建築物耐震弱層補強補助，每案最高補助總補強費用45%，並以450萬元為上限。國土署提醒，民眾若對住宅耐震安全或弱層補強有疑問，可向所在地縣市政府洽詢相關補助資訊。