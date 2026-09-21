觀光署赴美搶客 北美航班周增逾200班拚長程市場

交通部觀光署搶攻北美長程旅遊市場，9月14日至18日率台灣旅行業、飯店及航空業者組成觀光推廣團，前進紐約、芝加哥及洛杉磯三大城市辦理B2B推廣活動，其中芝加哥市場睽違七年重啟。隨台美航網持續擴增，觀光署鎖定重遊客、會展及獎勵旅遊等高消費客群，持續擴大北美送客來台商機。

觀光署統計，2025年美國來台旅客突破71萬人次，其中觀光目的占近六成，創歷史新高。航網方面，2026年起台灣與北美13座主要城市每周往返航班突破200班，直航便利性提升，也為北美長程市場持續開發提供支撐。

觀光署表示，為進一步提升國際旅客來台效益，持續推動「觀光雙輪驅動方案」，鎖定國際旅客重遊、會展順道旅遊及獎勵旅遊等客群。本次赴美也主打「國際旅客重遊加碼」及「轉機優惠方案」，鼓勵美國旅客再訪台灣並攜伴同行。根據觀光署114年來台旅客消費及動向調查，2025年國際旅客重遊比例達42.25%，創疫前歷史高點。

此次推廣以「安全、便利、好玩」為主軸，向美國旅遊業者及媒體推介台灣多元旅遊產品，從傳統市場、台式早餐、米其林美食到夜市及夜間體驗，並鼓勵台灣業者開發夜間探索、日出曙光等遊程，打造「台灣不打烊」旅遊形象。

推廣期間也安排文化及茶藝體驗，並邀請「三金」主持人陳明珠擔任台灣觀光大使，透過歌仔戲及阿里山茶文化等內容，強化台灣旅遊品牌辨識度。活動同步邀集美國旅行業者及媒體洽談，結合航空機票及旅遊產品等誘因，促成雙方業者合作。

觀光署表示，後續將持續透過實體推廣及數位整合行銷，深化北美市場布局，擴大長程旅客來台規模。