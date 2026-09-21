萬豪、YouBike、科技維修搶人才月薪上看4.9萬 北市19企業開776職缺

中秋佳節前夕，想換工作、轉職或找兼職，別錯過本周職缺！臺北市就業服務處9月22日至24日邀集19家企業，於北投、西門、內湖、艋舺、景美及南港東明等就業服務站辦理現場徵才，釋出776個工作機會，從國際飯店、餐飲零售、公共自行車、照顧服務，到3C科技維修都有，部分職缺月薪上看4.9萬元，兼職時薪最高250元，歡迎求職民眾就近前往面試。

9月22日北投就服站邀集台北萬豪酒店及天閣酒店集團現場徵才，其中台北萬豪酒店釋出機電、房務、餐飲、內外場、服務中心及貴賓接待等28個職缺，房務員月薪3.5萬至4萬元、餐飲外場3.6萬至3.8萬元；天閣酒店則招募櫃台禮賓接待員及房務員共20人。飯店職務多元，從第一線服務到後勤專業皆有機會，對想累積服務、溝通及管理經驗的求職者，是進入旅宿業的好選擇。

喜歡戶外工作、想挑戰高薪者，也有新選擇！YouBike微笑單車本周於北投及艋舺就服站徵才，調度及維護專員月薪3.86萬至4.36萬元，夜班職缺更達4.46萬至4.96萬元，另有計時職缺時薪200至245元，部分另有獎金、津貼及夜班交通費，適合喜歡機動性工作型態的求職者。

科技迷也有舞台！鵬泰顧問西門分公司專注三星產品檢測、維修及技術支援，招募電視、手機維修工程師、3C門市客服及物料管控專員，其中電視維修工程師及手機維修工程師高薪4.5萬元，3C門市客服及物料管控專員最高4萬元，對3C科技有興趣、喜歡動手解決問題的求職者，可把握機會一展所長。

此外，餐飲零售職缺同樣選擇豐富。翰林國際企業祭出雙北區儲備幹部4.5萬元，廚房正職4萬元；貳樓餐飲儲備幹部4.3萬元起，後場正職最高4.2萬元；那波麗士(合點壽司、承知助壽司)內外場正職最高4.9萬元；全家便利商店則提供儲備幹部、門市及大夜班等職缺，最高4萬元。

臺北市就業服務處表示，本周職缺涵蓋不同產業及工作型態，無論是想累積職場經驗、尋找穩定正職，或需要彈性工時的兼職工作，都能找到適合自己的選擇。9月22日至24日每場活動時間均為下午2時至4時，歡迎求職、轉職及兼職民眾就近前往各就業服務站與企業面談，掌握工作機會、找到適合自己的職涯舞台。