AI 浪潮點亮西部科技廊帶 國產建材實業苗栗廠搶攻科技建廠與房建商機

全球AI浪潮來襲，持續推升半導體產業鏈建廠需求，也帶動桃竹苗西部科技廊帶快速成形。苗栗縣推動「桃竹苗大矽谷計畫」，積極規劃竹南、頭份、後龍三大產業儲備用地，並推動公保地解編，釋出8.8公頃住宅及商業區，支援竹科外溢人口與生活機能。

國產建材實業（2504）苗栗廠擁有科技行控與大量澆築高供應力，先後協助力積電（6770）銅鑼廠（美光銅鑼廠）、聯發科（2454）資料數據中心等科技大廠快速建廠，隨著「桃竹苗大矽谷計畫」陸續推動，未來可望搶攻AI科技建廠與房建商機，業績持續穩健成長。

行政院積極推動「桃竹苗大矽谷計畫」，現已邁入實質成效期，苗栗作為西部科技廊帶的重要節點，除了規劃竹南科學園區及其東側、頭份交流道周邊，以及後龍科學產業園區為重點開發區，近期也預計在苗栗市解編15.15公頃的公保地，釋出8.8公頃住宅與商業區，活化土地利用，承接竹科外溢人口與生活機能，帶動大矽谷高科技生活圈的房市供給。

國產建材實業苗栗廠廠長蕭瑩枝表示，國產苗栗廠位於銅鑼鄉，擁有科技行控與大量澆築高供應力，過去供應銅鑼科學園區八成的科技建廠，包括富田電機（4590）、太平洋醫材（4126）、盟立自動化（2464）、億光電子（2393）、達邁科技（3645）、日商福吉米、台灣納美仕、力積電等科技大廠。

其中，力積電銅鑼新廠，混凝土需求30萬立方米，就是由苗栗廠主力供應，除了主體結構採用6,000磅高強度混凝土，由於地基厚實，還特別採用國產建材巨積混凝土，協助大型廠房快速建廠。為因應AI記憶體需求，如今該廠已由全球記憶體大廠美光收購，作為擴充DRAM產能的重要基地。

近期，國產苗栗廠也供應聯發科資料數據中心興建，該資料數據中心為因應邊緣AI與雲端AI解決方案的研發需求，以綠建築最高等級的鑽石級規格打造，預計分三期建置，第一期主體結構採用國產建材6,000磅高強度混凝土，總需求約2.5萬立方米，已於今年5月落成啟用。

未來，聯詠（3034）打算在銅科興建運算中心，美光也計畫擴建二期廠區，混凝土需求上看12萬立方米，都是國產苗栗廠積極爭取的目標。

而政府積極推動的桃竹苗大矽谷方案，苗栗主要在竹南、頭份及後龍地區規劃產業園區，其中，後龍科學產業園區為苗栗廠供應範圍，是未來重要布局區域，至於竹南、頭份雖屬由國產新竹廠負責供應，但苗栗廠也可協力供應，展現區域聯防優勢。

科技建廠效應持續擴散，加上「桃竹苗大矽谷計畫」推動，帶動苗栗房建市場升溫，目前以後龍高鐵特區、苗栗市、銅鑼及公館等地最受矚目。

以後龍高鐵特區來說，國產苗栗廠供應包括「苗栗全樂齡居宅」、「傳家寶」系列、「高鐵名邸」1至3期、「新站締寶2」及「寶得新幹線」等指標建案；而名軒開發（1442）在後龍市區，推出基地2,570坪的造鎮型新案，規劃三棟地下3層、地上15層建築，總戶數453戶，混凝土需求4.5萬立方米，也是由國產苗栗廠供應。

苗栗市方面，國產苗栗廠供應「栗都心悅」、「志聯玥華」、「昊翰」、「瀧淳NO.3」、「輕井澤12-星居」、「昇雲探花」等指標建案。隨著聯發科、美光等科技大廠進駐，銅鑼周邊房市也熱絡起來，包括興建中的「溢家City One」、「銅科芳華」等，也是由國產苗栗廠供應。

秉持「深耕在地、善盡企業社會責任」理念，國產建材實業也長期推動「一米一元」公益行動計畫，以實際行動關懷在地弱勢。國產苗栗廠持續捐款及捐贈物資予幼安教養院、明德教養院、創世基金會苗栗分會、華山基金會銅鑼愛心天使站及苗栗家扶中心等公益團體，傳遞企業溫暖。

聯發科資料數據中心已於今年5月落成啟用。國產建材／提供

為因應AI記憶體需求，原力積電銅鑼廠現已被美光收購，成為嶄新的廠辦大樓。國產建材／提供