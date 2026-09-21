長榮航榮獲三個世界第一

長榮航空（2618）再傳捷報！國際航空評鑑機構SKYTRAX 18日在英國倫敦舉行第27屆「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，長榮航空一舉拿下「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」三項世界第一。

長榮航空另外拿下「亞洲最佳豪華經濟艙」、「亞洲最佳豪華經濟艙機上餐飲」兩項亞洲第一，並連續11年獲評為SKYTRAX五星級航空公司。總計今年共囊括18項全球TOP 10獎項的優異成績，長榮航空首席副總經理廖至維親赴英國領獎。

長榮航空今年再次拿下「全球最佳豪華經濟艙」，顯示其豪華經濟艙產品與服務持續獲得全球旅客肯定；同時以豪華經濟艙服務用品拿下全球第一，從客艙設備、用品到整體旅程體驗，成為此次獲獎的重要亮點。此外，長榮航空首度獲得「全球最佳家庭友善航空公司」第一名，家庭旅客服務也獲國際肯定。

廖至維表示，感謝全球旅客及專業評審對長榮航空的肯定，今年除連續11年獲得SKYTRAX五星級航空公司殊榮，也再次獲得多項全球航空大獎，這份榮耀屬於全體長榮航空員工。長榮航空將持續秉持「安全、服務、永續」核心理念，精進各項服務，為全球旅客提供安全、舒適的五星級飛行體驗。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，長榮航空獲得「全球最佳家庭友善航空公司」殊榮，肯定其為攜帶孩童出行旅客打造更順暢、輕鬆及舒適旅程的努力。長榮航空持續維持服務品質，並再次榮獲「全球最佳豪華經濟艙」，值得肯定。

SKYTRAX自1999年起舉辦「全球航空公司大獎」，透過全球旅客滿意度調查，評選航空公司產品與服務表現，調查提供英語、法語、西班牙語、日語及中文等多國語言選項，長期受到航空及旅遊業界重視，也是國際旅客選擇航空公司的參考指標之一。

長榮航空今年也獲Travel + Leisure評選為「2026全球最佳國際線航空公司」第一名，另入選AirlineRatings.com全球25大最佳航空公司第11名、全球25大最安全航空公司第8名，以及飛航安全最高評價「7-Star PLUS」等肯定。