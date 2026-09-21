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全球航空業加速邁向淨零碳排 綠色飛行…搶客新戰場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球航空業加速邁向淨零碳排，永續發展已不只是企業履行環境責任，更逐漸成為航空公司爭取企業客戶、拓展高端市場的重要競爭力。華航（2610）、長榮航（2618）同步擴大永續航空燃油（SAF）及低碳營運布局，從航機飛行、燃油使用延伸至物流、企業供應鏈及地面作業，「綠色飛行」已成為航空業搶客的新戰場。

長榮航空近期攜手貨運代理商AIT Worldwide Logistics、微軟（Microsoft）及台塑石（6505）化展開跨產業合作，透過台灣出發航班使用SAF，提供微軟1.5萬噸範疇三減碳環境效益，協助降低雲端設備航空運輸產生的碳足跡。這項合作串聯航空運輸、燃油供應、物流服務及企業減碳需求，也讓航空公司進一步成為企業供應鏈落實減碳的重要合作夥伴。

華航則將永續布局從飛行延伸至整體營運。華航自2017年起投入SAF應用，此次首度將40% SAF應用於台北－阿姆斯特丹長程示範航班，單趟減少93.2公噸碳排放，相當於大安森林公園約四分之一年的碳吸收量，也約等於40輛自用小客車一年的碳排放量。

綠色 長榮航空 華航

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