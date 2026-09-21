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國際航線票價、需求維持高檔 航空三雄機隊擴充大比拚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中東地緣政治無解、國人出國頻次增加，國際航線票價、需求維持高檔，華航、長榮航及星宇航空下一輪競爭從「擴大航網」進一步提升成為「新機＋新航點」雙軌布局。聯合報系資料照
中東地緣政治無解、國人出國頻次增加，國際航線票價、需求維持高檔，華航、長榮航及星宇航空下一輪競爭從「擴大航網」進一步提升成為「新機＋新航點」雙軌布局。聯合報系資料照

中東地緣政治無解、國人出國頻次增加，國際航線票價、需求維持高檔，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）下一輪競爭從「擴大航網」進一步提升成為「新機＋新航點」雙軌布局。華航787機隊明年進入大量交機期；長榮航空全新的A350-1000明年也將引進首架，星宇航空明年各機總計再交七架。

華航、長榮航及星宇航空近年持續擴充機隊，搶攻長程航線及亞洲新興市場，並瞄準東南亞、印度等約10億人口市場，吸引越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及印度旅客經台灣轉機前往北美、歐洲，台灣與香港的國際轉機客爭奪戰升溫。

三大航空業者積極布局亞洲轉機市場，其中華航、長榮航目前東南亞轉機至北美的旅客平均約六成，轉往歐洲也達四成，顯示台灣桃園機場的轉運功能逐步成為國籍航空拓展海外客源的重要支撐。

在新機支撐航網擴張方面，華航今年開始迎接全新787機隊，24架訂單預計今年底啟動交機，明年進入大量交機階段，最快2028 年交機完畢。另外，15架空中巴士A350-1000客機、15架波音777-9 客機、八架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付。

長榮航空則持續進行廣體機隊更新，目前機隊共89架，包括80架客機及九架貨機。為維持市場競爭力並兼顧機隊汰舊換新，長榮航空預計2027年至2033年再引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機；目前787機隊已達22架，預計2033年前擴大至34架，未來新機將成為拓展長程航線及亞洲航網的重要運能。

星宇航空則進入機隊快速擴張期，2026年全年預計有14架新機加入，成為國籍航空今年度交機量最多的業者，年底機隊規模可望達43架。明年預計A350再交兩架、A330再交兩架，A321再交三架，隨機隊快速擴大，星宇也同步擴張亞洲航網。

長榮航空 華航 航線 票價

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