數位行銷／導入AI 從工作痛點下手

許多中小企業想導入AI，開始的做法都很像：老闆剛聽完一場講座，轉頭交代MIS購買付費帳號分給員工，外加開設幾場內訓，接著就坐等奇蹟發生。一個月過去，除了行銷部的同仁偶爾用它修修社群貼文、行政人員拿它查查Excel公式，整間公司的運作方式根本毫無變化。

工具從來不是問題，現在誰都能用每個月六百多塊新租到世界上最聰明的腦袋。問題是，當產出文字、程式碼和企劃案的邊際成本直接掉到零，原先被我們當成專業的很多東西，瞬間就變得一文不值。這時候最值錢的反而不是技術本身，而是那些在螢幕前發號施令的人，腦袋裡到底裝了什麼。

最致命的斷層，往往出在問問題的能力。很多人面對AI時挫折感很重，抱怨給的答案太平庸、太空洞，但如果回頭看他們丟進去的指令，通常也就是一句含糊的「幫我想個新產品推廣方案」。機器再聰明，也猜不透你究竟是要清庫存、拓展新客群，還是預算只有5萬元。能夠看穿業務痛點、把一團亂麻的現場狀況拆解成精確條件的人，在過去是好主管，在現在則是唯一能把AI潛力榨乾的人。

另一個極端，是盲目信任帶來的低級失誤。AI最可怕是它不懂的時候還能面不改色、文情並茂地胡扯。沒有把關意識的員工，直接把機器吐出來的市場分析或合約草稿轉寄給客戶，一旦被抓包數據張冠李戴，賠掉的就是公司花費多年所累積的信譽。

敢用AI的前提，是這個人本身的專業底子夠扎實，一眼就能看出那段看似流暢的論述裡哪裡邏輯不通、哪組數字根本是憑空捏造。懂得踩煞車的人，比只會踩油門的人重要得多。

更別說，公有雲上的大模型就算讀遍了全世界的公開資料，它也永遠不可能知道貴公司那個脾氣古怪的大客戶喜歡用哪種格式看報價，或者某家配合五年的模具廠通常交期要抓幾天。這些藏在資深同仁腦袋裡、根本沒寫進標準作業流程的隱性知識，才是中小企業真正的護城河。如果員工只把AI當成加強版搜尋引擎，那它就只是一台打字機；如果員工懂得把公司的私房經驗餵給它、調教成專屬的戰略副手，這家公司才能真正擁有跨國企業級別的槓桿。

中小企業想讓團隊跟上來，最忌諱的就是好大喜功。不要去跟風追逐每天冒出來的新軟體，那只會讓基層疲於奔命；也不要期待大家上完課就自動自發轉型。最有效的方法，往往很接地氣：直接把部門裡最煩、最花時間的苦差事抓出來。不管是每周要花三小時整理的客戶諮詢信，還是冗長會議後的待辦事項追蹤，只要挑出一件具體的事，帶著大家用同一套工具把它壓到十分鐘解決。只要員工嘗到提早一小時下班的甜頭，你根本不用逼，他們自己就會開始琢磨下一個能偷懶的地方。

同時，把個人的「偷懶心得」變成公司的公用資產。誰能調校出一套好用的詢價範本，就存進共享資料夾讓大家照抄；誰發現某個指令能把規格表轉得又快又準，就給予實質嘉獎。把散落的嘗試收攏成標準動作，並立下一條鐵律：不管草稿是誰寫的，發出去的名字掛誰，誰就要負全責，絕對不准把客戶個資和機密未經處理就丟進外部系統。

AI不會消滅小公司，真正會耽誤小公司的，是老闆花大錢買了先進武器，底下的人卻依然拿它來當鋤頭使。