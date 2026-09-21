點子農場／台日新黑潮計畫 串連兩地藝術史

35年前，當時被視為文化沙漠的高雄，誕生了一場台灣藝術史上未曾出現的「黑畫運動」。35年後，高雄藝術圈朋友舉行一場聚會。除了回顧和前瞻黑畫運動，更跨海邀請日本福岡藝術界朋友參與，共同討論以高雄和福岡兩地的歷史記憶推動「台日新黑潮計畫」。

那個下午，高美館館長顏名宏、藝術家洪根深，並以視訊連線的福岡森田畫廊主人森田俊一郎共同對話。那不只是一場座談，而是兩座城市、兩段歷史的相遇。

這場對話的最早場景，是1957年的福岡。當時的九州畫派，是日本戰後重要的前衛藝術團體。從庶民階層的視野出發，以生活者的視點標榜前衛，以獨特的媒材瀝青回應工業城市的粗礪現實。

34年後，高雄也發生了幾乎一樣的藝術運動。以洪根深為代表的黑畫藝術，同樣誕生於工業城市的粗糲土壤。1989年，洪根深開始創作「黑色情結」系列，引發當時美術史界的關注。1991年，以他為核心的12位藝術家，拒絕官方展覽的審美霸權，在阿普畫廊另辦展覽，以厚重的黑色顏料對台北說：我們不需要你的認可。

兩座城市，相差34年，說著同一件事。

座談上，洪根深說：「黑色是所有顏色的匯聚，它是一種包容的現象，是多彩多姿的極致所形成的。」這句話讓台日新黑潮計畫有了論述根基。

1991年的高雄黑畫，反的是台北對南方的美學殖民。1957年的九州派，反的是東京對地方的藝術威權。2026年的台日新黑潮計畫，反的是矽基文明對碳基存在的取代。

AI能生成黑色，但它從未在福岡的礦坑裡感受過黑色的重量，從未在高雄的工廠裡呼吸過黑色的氣味，從未在深夜裡懷疑過自己的存在，從未用一支顫抖的手在紙上留下無法重來的那一筆。

那場座談會上的另一個重要的時刻，是森田俊一郎的視訊連線。森田先生長年致力於九州派和福岡藝術家的推廣，日本藝術家鳥越一輝曾於2024年在高雄駐村創作，就是由森田畫廊帶來的。他在高雄的工業鏽蝕和港口意象裡找到了創作素材，把高雄的氣味帶進了他的作品，再帶回福岡。

台日藝術的黑潮，原來早就在流動了。黑潮是真實存在的洋流，從台灣東岸流向九州，這是地理的事實，從未間斷。台日新黑潮計畫，讓這條洋流第一次有了文化的名字。

但洪根深也提出警告：如果只靠民間團體熱血發起，最終恐怕只是紙上談兵。唯有高美館發聲，透過文化局編列實質預算，將高雄當代藝術的聲音帶到國外，這場交流才有可能成功。

160年前，巴黎有一群被官方拒絕的畫家，開了一個落選者的展覽。今天被稱為印象派。68年前，福岡有一群在工廠打工的畫家，用瀝青在城市的邊緣創造了九州派。35年前，高雄有一群藝術家，在官方展覽旁邊開畫展，用黑色對台北戰鬥。

台日新黑潮計畫，將繼續台日藝術史上黑色的潮浪，從高雄出發，連結福岡，面向世界。