仰德TPC錦標賽閉幕 帕維特奪冠

總獎金高達120萬美元的國際高球盛事「2026仰德TPC錦標賽」昨（20）日圓滿落幕，來自28國、共144位世界頂尖好手參賽，最終回合競爭白熱化，冠軍直到最後階段才正式底定，由泰籍名將帕維特（Pavit Tangkamolprasert）頂住壓力，以四回合總桿低於標準桿25桿的263桿封王，僅以1桿之差險勝力壓群雄，成功捧起冠軍獎盃，並抱走21.6萬美元冠軍獎金。

仰德集團贊助的比嘉一貴、洪健堯及王偉軒也展現強大競爭力，分居第二至第四名，讓本屆賽事戰況一路緊繃到最後一刻。

仰德集團董事長許育瑞表示，首先要恭喜冠軍選手帕維特，並提到兩人為多年舊識，肯定他不僅球技高超，為人謙和有禮，摘下冠軍名符其實，並強調今年比賽張力十足，高潮迭起，特別是仰德集團贊助的三名好手，展現極高抗壓性，全程緊追領先者帕維特，關鍵洞的精準推桿與抓鳥美技，可謂頂尖對決，讚賞台灣好手整體發揮優異，是近幾年水準最高的一屆賽事。

冠軍選手帕維特指出，自去年起，他在各賽事中屈居6次亞軍，每次都與金盃擦身而過。「這段時間我真的無數次非常接近冠軍，這周終於辦到了！」帕維特笑著說，「或許正是因為在台灣，這幸運的福地帶給我勝利！」他也強調，本屆眾多好手都有佳績，競爭相當激烈，所幸自己表現穩定，四回合賽事僅吞下一次柏忌，希望接下來比賽，也能持續維持火燙手感。

仰德集團贊助的選手同樣大放異彩，日籍選手比嘉一貴繳出優異成績，四回合低於標準桿24桿的264桿，與冠軍僅差一桿，拿下亞軍。台灣名將洪健堯，四回合打出低於標準桿23桿的265桿，奪得第三，「台灣巨砲」王偉軒表現不俗，繳出總桿數266桿，低於標準桿22桿，在各國好手中名列第四。

「2026仰德TPC錦標賽」隸屬亞巡賽，是今年台巡賽總獎金最高的比賽之一，最終由泰籍名將帕維特從28國144位選手中突圍，奪得冠軍與獎金，為今年仰德TPC錦標賽寫下精彩榮耀句點。