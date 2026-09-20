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台灣人壽尚「泳」 董字輩帶頭勇闖日月潭

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台灣人壽總經理莊中慶(中)與吉祥物台灣阿龍化身泳渡大使，應援保險顧問泳渡日月潭。圖／台灣人壽提供
台灣人壽總經理莊中慶(中)與吉祥物台灣阿龍化身泳渡大使，應援保險顧問泳渡日月潭。圖／台灣人壽提供

台灣人壽連續三年「泳」闖日月潭，「董」字輩「泳」士首度出任務，台灣人壽獨立董事林建智、董事暨子公司中國信託產險董事長王志誠與保險顧問組隊參賽，挑戰長泳日月潭，台灣人壽莊中慶總經理與吉祥物台灣阿龍擔任泳渡大使，應援「泳」士們，以行動力挺國際級運動、投資健康資產。

世界級運動盛事「日月潭國際萬人泳渡」20日登場，南投縣長許淑華、台灣人壽莊中慶總經理連袂出席開幕式，並放流魚苗，傳達生態保育與健康永續理念。莊中慶總經理表示，日月潭已成為臺灣最驕傲的運動觀光名片，台灣人壽力挺南投與在地觀光，不僅每年淨潭、開發日月行館，邀請全球3萬名員工來日月潭旅遊，更長期支持日月潭萬人泳渡，每年到此一「游」也是台灣人壽年度健康大事，鼓勵保險顧問健康自主管理，因為運動是身心健康最好的保險，未來將持續發揮永續金融影響力促進全民健康。

今年台灣人壽泳士們從23歲的青世代保險顧問到6字頭董字輩，跨世代展現TeamTaiwanlife尚「泳」精神。林建智、王志誠首次解鎖臺灣人必做三大事之一「泳渡日月潭」，林建智表示泳渡比想像中輕鬆，雖然一度腳抽筋仍然勇往直前，抵達對岸時成就感十足，他認為這項賽事可以凝聚團隊向心力，鼓勵大家勇敢挑戰自我；王志誠高中時代就是游泳健將，賽前兩個月自我特訓，實際下水才知道什麼叫「乘風破浪」，因此喝了好幾口水，透過泳渡用行動力證明運動企業「係金ㄟ」，還誓言下次要再次挑戰。今年台壽最快「泳」士由中興通訊處林勇承以56分鐘完賽，創下歷年泳士最佳紀錄，抱回漢來日月行館住宿券。

台灣人壽長期推動健康職場，連續三年力挺泳渡日月潭活動，廣邀保險顧問參賽，以身作則鼓勵客戶一起自主健康管理，更透過祖孫三代健走、TeamWalk健康企業競賽、支持運動賽事等多元活動，將健康促進理念從職場擴及家庭社會，成為官方認證的運動企業，未來將持續串聯保險保障與康養服務，扮演客戶長壽世代最給力的健康夥伴。

日月潭 台灣人壽 萬人泳渡

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