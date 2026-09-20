強化營建剩餘土石方源頭及流向管理 竹市跨局處聯合稽查

為強化營建剩餘土石方源頭管理及流向管制，新竹市政府依「新竹市營建剩餘土石方查緝小組設置及運作方式作業要點」，由都市發展處會同環境保護局及警察局辦理「營建工地剩餘土石方處理及流向管理稽查」，抽查轄內2處建築工地，針對營建剩餘土石方出土、清運及處理情形進行查核，落實源頭把關與流向追蹤，確保營建剩餘土石方依規定妥善處理。

竹市府表示，為確保營建剩餘土石方妥善處理，市府依《新竹市營建剩餘土石方處理自治條例》第2條第2項規定設置營建剩餘土石方查緝小組，並訂定相關作業要點，由都市發展處負責幕僚作業，結合環境保護局、警察局等相關單位，建立跨局處聯合查緝機制，強化營建剩餘土石方流向追蹤及違規案件查處，落實源頭管理，維護城市環境品質。

依查緝小組作業要點，查處範圍涵蓋公共工程、建築工程、建築物拆除工程及其他民間工程產生剩餘土石方之施工地點、清運路線及非法棄土地點，並得不定期至施工地點辦理稽查。本次即依該機制抽查轄內2處建築工地，由都發處會同環保局及警察局共同辦理，強化流向管理及違規查處。

竹市府指出，稽查以營建剩餘土石方源頭及流向管理為重點，除查核工地營建剩餘土石方處理計畫及相關核備資料外，並針對實際出土情形、清運紀錄、運送憑證及核定收容處理場所等資料進行交叉比對，確認營建剩餘土石方之處理方式及流向是否符合相關規定，強化源頭管理及流向追蹤。

市府表示，依查緝小組作業要點，稽查如發現違規情事，將依權責分工辦理；涉及《新竹市營建剩餘土石方處理自治條例》者，由都市發展處依規查處；涉及《廢棄物清理法》及道路交通管理相關規定者，則分由環境保護局及警察局依權責辦理，透過跨局處聯合查緝機制，強化違規案件查處及後續管理。

市府強調，營建剩餘土石方管理不僅著重書面申報，更須確保實際出土、清運及最終處理流向符合核定內容。未來將持續依查緝小組運作機制，不定期辦理施工地點、清運路線及收容處理場所稽查，強化源頭管理與流向追蹤，防杜違規棄置及流向不明情形，共同維護城市環境品質。