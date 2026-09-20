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買賣暴跌20%房價還漲…竹市24日召開116年公告土地現值作業說明會

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹市地政事務所將於115年9月24日舉辦「116年公告土地現值作業說明會」。圖／竹市府提供
新竹市地政事務所將於115年9月24日舉辦「116年公告土地現值作業說明會」。圖／竹市府提供

新竹市116年公告土地現值，將於116年1月1日公告，新竹市地政事務所為辦理地價調整作業，統計買賣案件整體件數下滑約20%，但價格則持平或略微上揚。為落實公開透明原則，並讓市民及相關業界瞭解公告土地現值查估作業流程，地政事務所將於115年9月24日舉辦「116年公告土地現值作業說明會」，邀請各界踴躍參與，並為地價調整提供建議。

新竹市政府表示，公告土地現值為土地移轉申報現值及課徵土地增值稅的重要計算基礎，依據平均地權條例規定，市府應每年調查轄內土地價格變動情形、查估地價並提交地價及標準地價評議委員會評議後公告。地政處與地政事務所正積極辦理地價調查及地價估計等作業，後續將於完成評議程序後依規於116年1月1日公告。

竹市府指出，這次地價調查案例蒐集期間自114年9月2日至115年9月1日，買賣件數較前期減少約22%，各土地使用分區的交易價格與前期相較為持平或略為上揚。地政事務所將就竹市各行政區地價調查情形、地價估計作業及近期地價動態等，於說明會中進行說明，並聽取與會民眾及相關業界意見，以作為後續提送地價及標準地價評議委員會評議參考，以期合理調整地價。

竹市府強調，公告土地現值涉及民眾土地移轉及土地增值稅等權益，地價查估作業須綜合考量實際交易案例、土地使用分區及區域地價變動等因素，依相關法定程序辦理。此次說明會將透過公開說明及意見交流，增進各界對公告土地現值查估作業的瞭解，歡迎市民朋友及不動產相關業界踴躍參與，共同提供地價調整建議。

土地 土地增值稅 新竹 平均地權條例

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