都更、危老修法結合住宅政策 三年擴充1萬戶婚育宅供給

內政部國土管理署表示，中央近年持續推動直接興辦與包租代管多元方式興辦社會住宅，截至今年8月底，全國社會住宅已達24萬5,297戶；依目前推動進度，今年新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及臺東縣等9個縣市可再釋出約1,000戶婚育宅，未來3年預計再增加約1萬戶。

內政部次長董建宏、國土管理署副署長朱慶倫19日陪同行政院長卓榮泰出席第八屆都更危老博覽會開幕式，現場吸引許多關心老舊住宅更新重建的民眾參與，反應熱烈。活動中，分別就都市空間塑造、居住環境改善及都市更新政策進行說明，內政部也向民眾介紹都市更新、危老重建及老宅延壽機能復新等政策，協助民眾了解老舊住宅改善的多元途徑。

國土署表示，面對人口結構改變及住宅老化等議題，政府持續從都市更新、危老重建及住宅政策多管齊下，改善居住環境並增加住宅供給。卓院長於開幕式也表示，將結合住宅與都市更新政策，擴充「婚育宅」供給，打造更優質的居住環境，支持年輕世代安心成家、生養下一代。

國土署指出，為鼓勵民間投入都市更新及危老重建，同時增加婚育宅供給，行政院已將都市更新條例及都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案於115年7月16日函送立法院審議，透過容積獎勵等政策工具，鼓勵民間提供社會住宅，並優先作為婚育宅使用，擴大住宅政策與都市更新政策的加乘效果。

其中，危老條例修正草案增訂提供社會住宅及公益設施的容積獎勵機制，並優先提供新婚2年內或育有未成年子女家庭入住；都市更新條例修正草案也調整相關容積獎勵規定，期透過政策誘因引導民間參與都市更新，同時增加婚育家庭可使用的住宅資源。

國土署最後表示，中央近年持續推動直接興辦與包租代管多元方式興辦社會住宅，截至今（115）年8月底，全國社會住宅已達24萬5,297戶；依目前推動進度，今年新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及臺東縣等9個縣市可再釋出約1,000戶婚育宅，未來3年預計再增加約1萬戶。中央也將持續與地方政府及民間合作，擴充婚育宅供給，並盼立法院依程序盡速完成修法審議，讓相關政策措施及早落實。