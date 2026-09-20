快訊

不插電迪士尼提前熄燈！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

亞運棒球／潘文輝退出、郭定泓遞補 中華隊全員到齊明首戰南韓

2026兩岸關係大調查搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

聽新聞
0:00 / 0:00

新北都更博覽會秀「未來安居所」 都更三箭、老宅延壽一次看

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
城鄉局副局長邱信智在開幕式致詞。圖／新北市城鄉局提供
城鄉局副局長邱信智在開幕式致詞。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府攜手新北市都更中心，參加在台北圓山花博爭豔館舉辦的「第8屆危老+都更博覽會」，以「新北未來安居所」為主題設展，呈現「都更三箭」、多元都市更新、老宅延壽等成果，也設置互動體驗與一對一諮詢，協助民眾理解老屋更新方式。

博覽會昨開幕，中央、新北、桃園市政府及產學界代表出席，新北市政府由城鄉局副局長邱信智代表致詞。展區以居住安全為主軸，從老屋潛在風險切入，帶領民眾了解重建、整建維護及老宅延壽等不同更新方式。

現場也規畫「新北未來願景雲」互動體驗，邀請民眾描繪對未來城市的想像，並安排都更推動師提供一對一諮詢，針對民眾自身社區或住宅需求，協助釐清相關都更問題。

邱信智表示，新北近8年推動「都更三箭」，逐步建立多元都市更新工具，都更也從單一建築更新，朝更完整的環境及空間治理發展。市府由都市更新處推動政策，再結合新北住都中心投入執行，涵蓋社區輔導、民辦案件及公辦都更，逐步形成完整更新體系。

市府表示，此次展覽希望把較複雜的都更法令轉化為民眾容易理解的實際成果，讓正確都更觀念深入社區。「第8屆危老+都更博覽會」今為最後一天，民眾仍可前往參觀展區、體驗互動內容及了解都更相關資訊。

新北住都中心輔導海砂屋案「心中美都更案」獲得評審團體特別獎。圖／新北市城鄉局提供
新北住都中心輔導海砂屋案「心中美都更案」獲得評審團體特別獎。圖／新北市城鄉局提供

新北主題館民眾觀展。圖／新北市城鄉局提供
新北主題館民眾觀展。圖／新北市城鄉局提供

新北主題館民眾觀展。圖／新北市城鄉局提供
新北主題館民眾觀展。圖／新北市城鄉局提供

第八屆危老+都更博覽會啟動儀式。圖／新北市城鄉局提供
第八屆危老+都更博覽會啟動儀式。圖／新北市城鄉局提供

都更 老宅 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓揆：提高容積獎勵 推動公辦及自主都更、老屋延壽及婚育宅政策

花3年溝通等不到點頭 桃園南華街民辦都更整合公有地破局

缺乏共識 桃南華街民辦都更併公有地破局

全台最大、最複雜困難公辦都更…永和大陳單元七拆除 2031年住新家

相關新聞

新北都更博覽會秀「未來安居所」 都更三箭、老宅延壽一次看

新北市政府攜手新北市都更中心，參加在台北圓山花博爭豔館舉辦的「第8屆危老+都更博覽會」，以「新北未來安居所」為主題設展，呈現「都更三箭」、多元都市更新、老宅延壽等成果，也設置互動體驗與一對一諮詢，協助民眾理解老屋更新方式。

2026中小企永續翻轉競爭力／芙爾摩莎內衣守護病患肌膚

芙爾摩莎內衣原本只是一間位在新北市新店碧潭老街的女性內衣訂做店，執行長林讌庭從媽媽手中接手經營後，注意到乳癌婦女手術切除後極需術後引流及術後重建恢復自信，於是專注於乳癌患者術後內衣市場，不僅消除乳癌切除手術患者自卑感，更從永續角度思考，同一件內衣可以依據病患康復狀況逐步修改，有如乳癌患者的第二層肌膚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。