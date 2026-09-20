新北都更博覽會秀「未來安居所」 都更三箭、老宅延壽一次看

新北市政府攜手新北市都更中心，參加在台北圓山花博爭豔館舉辦的「第8屆危老+都更博覽會」，以「新北未來安居所」為主題設展，呈現「都更三箭」、多元都市更新、老宅延壽等成果，也設置互動體驗與一對一諮詢，協助民眾理解老屋更新方式。

博覽會昨開幕，中央、新北、桃園市政府及產學界代表出席，新北市政府由城鄉局副局長邱信智代表致詞。展區以居住安全為主軸，從老屋潛在風險切入，帶領民眾了解重建、整建維護及老宅延壽等不同更新方式。

現場也規畫「新北未來願景雲」互動體驗，邀請民眾描繪對未來城市的想像，並安排都更推動師提供一對一諮詢，針對民眾自身社區或住宅需求，協助釐清相關都更問題。

邱信智表示，新北近8年推動「都更三箭」，逐步建立多元都市更新工具，都更也從單一建築更新，朝更完整的環境及空間治理發展。市府由都市更新處推動政策，再結合新北住都中心投入執行，涵蓋社區輔導、民辦案件及公辦都更，逐步形成完整更新體系。

市府表示，此次展覽希望把較複雜的都更法令轉化為民眾容易理解的實際成果，讓正確都更觀念深入社區。「第8屆危老+都更博覽會」今為最後一天，民眾仍可前往參觀展區、體驗互動內容及了解都更相關資訊。

新北住都中心輔導海砂屋案「心中美都更案」獲得評審團體特別獎。圖／新北市城鄉局提供

新北主題館民眾觀展。圖／新北市城鄉局提供

新北主題館民眾觀展。圖／新北市城鄉局提供