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高爾夫開球桿尋找新複合材料 景氣中性偏樂觀

中央社／ 台北20日電

國際知名高爾夫球桿品牌推出非鈦金屬開球木桿，打破既有鈦金屬為主的市場，引起球友熱議，更因採航空等級鋁合金鍛造桿面框架，打破原本鋁金屬不耐操的迷思。

韓國近期興起年輕人到中國山東打平價高爾夫球的旅行，台灣年輕高爾夫球人口近年也明顯增加，室內模擬機的虛擬高爾夫球場讓打球時間更彈性，不用再擔心日曬、下雨或白天上班沒時間打球。高球頭製造業者表示，高爾夫球桿頭市場已呈現中性偏樂觀的趨勢。

復盛應用說明，高爾夫「球桿頭」約分成3類，包括開球桿、球道桿、鐵球頭桿。開球桿之前幾乎全部都是用鈦合金為主；近幾年很多廠商嘗試改採鈦合金加碳纖維；這一兩年TaylorMade 以特殊鋁合金加碳纖維（去鈦合金）為主力，不過，任何型態的開球桿都會加配重塊，且一般都是採用鎢塊。另外，非鈦開球桿頭鋁合金複合材料雖然不是航太科技的材料，但共同點是均採精密鑄造的製程。

球道桿一般都是不鏽鋼材質，但近幾年來，部分產品也採用鈦合金。

復盛應用生產TaylorMade的球道桿及鐵球頭桿，鐵球頭桿即一般初學者常拿的7號桿，另有推桿（putter）、挖起桿（wedge）。業者指出，通常開球桿跟球道桿都是一支一支買，鐵球頭桿大多都是一組一組買，不論是單支開球桿或一組多支的鐵球頭桿，都是營運重要項目。

「球桿」（shaft）大致上分作金屬桿（鐵桿）與碳桿，近年碳纖維桿逐步成為市場主流。

大田表示，高爾夫球桿頭材質經歷從天然木材、傳統金屬到現代高科技合金與複合材料的重大演進。其中，純木質時代起源至20世紀中葉，最早的球桿由球員或工匠手工雕刻，桿頭使用蘋果木、冬青木、山毛櫸或梨木等堅硬木材。19世紀至20世紀中葉，美國柿樹木材因密度高、韌性佳，成為木桿桿頭的標準材質。缺點是體積小、受天候影響大且容易損壞。

至於金屬木桿與不鏽鋼革命在1970至1980年代，先是鋁合金，1970年代開始出現輕量化鋁合金桿頭，但因強度不足、易刮傷凹陷而未成主流；不鏽鋼（Stainless Steel）則透過精密鑄造技術，開始廣泛應用於鐵桿與早期的金屬木桿（Metal Wood），大幅提升耐用度與擊球甜蜜點面積。

進入鈦合金時代是1990年代，採高強度輕量化，日本及美國品牌（如 Callaway Big Bertha）引入鈦合金，因具備高比強度與低密度特性，讓桿頭體積得以突破並急劇增大。

不過，鈦合金薄壁結構帶來極佳的恢復係數，使擊球距離顯著增加，促使高爾夫管理機構（USGA）後來設立460cc的最大體積與反彈係數上限。2000年迄今，高爾夫球桿頭重視複合材質與多重異材質結合，搭配碳纖維與鎢鋼。

現代開球木桿則普遍採用複合式結構，如碳纖維上蓋搭配鈦合金或鋼製主體，將重量轉移至桿頭邊緣或底部，提升慣性矩（MOI）與容錯率。

至於AI與高強度合金則是利用電腦輔助設計與人工智慧優化打擊面厚度，並結合新型高強度鈦系或鐵系合金，在球具與高爾夫單項具備頂尖主導力。

TaylorMade與Callaway並列為高爾夫球桿頭市場前兩大品牌，全球約8成的中高階高爾夫球桿頭由台灣代工四雄的復盛應用、明安、大田及鉅明生產。

高爾夫 高爾 景氣

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