快訊

亞運／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

百樂原子筆出國身價暴漲 英國留學生看標價嚇傻：荷包失血

獨／繼續挺善良！張善政首波文宣曝光 「4字」藏藍白合伏筆

聽新聞
0:00 / 0:00

有好康！9月底登入農業部飼主專區 可抽3萬份、300元「寵物券」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

農業部推出「毛孩登入計畫！完成寵物登記，300元寵物券輕鬆抽」活動到9月30日截止，獎項含面額新臺幣300元「寵物券」3萬張，以及價值3,000元「毛孩健檢醫療好禮包」共1百名，還沒行動的飼主，請把握最後倒數。

完成犬貓寵物登記的自然人飼主，登入農業部「寵物登記管理資訊網」「飼主專區」（網址：https://www.pet.gov.tw/）點選「寵物券活動」、完成寵物與飼主資料確認，即取得抽獎資格；尚未完成寵物登記的飼主，於9月30日前完成寵物登記與確認資料也能參加抽獎。農業部將於10月2日抽出得獎的幸運飼主，並在10月間以掛號信分批寄出寵物券。

農業部說明，「寵物券」可用於購買寵物相關食品用品，或至合作之農漁會超市購買農產品，並應於今年12月10日前使用完畢。「毛孩健檢醫療好禮包」之中獎飼主可攜帶犬貓至全臺依獸醫師法規定領有開業執照之公私立獸醫診療機構，進行健康檢查及醫療，並於就診後檢具收據與相關文件，於12月10日前申請補助，農業部將依據收據金額核實撥付補助款，補助上限3,000元整。

農業部提醒，飼主登入「飼主專區」需以Email或行動自然人憑證完成身分驗證，如未留存Email或需更新Email的飼主，可透過LINE官方客服協助補登或更新資料，惟需3至5個工作天；9月底適逢中秋佳節連假，請飼主儘早把握時間，以免影響活動參加權益;若時間較為緊迫，亦可就近至寵物登記站現場辦理。

飼主 登入 農業部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

防寵物鳥飛失 鼓勵登記送新北幣300元

鼓勵毛孩身分登記 農業部祭出3萬張300元寵物券

台中動物之家資深園犬「黑糖糕」伴園區近10年 動保處籲終養

每年超過200億寵物商機！毛孩成市場重要使用者 催生產品安全意識

相關新聞

中油財務資本額快虧空 明年恐具聲請破產資格

國營事業中不只台電虧損擴大，中油財務體質也持續惡化。若今年天然氣價格持續維持高檔，至今年底為止，中油累計虧損將會超過一二六○億元，直逼中油資本額一三○一億元，中油財務情況再不改善，中油明年恐將面臨資不抵債窘境，董事會也得依法聲請破產重整。

勞動部將召開審議委員會 最低工資3萬...勞資攻防

明年最低工資是否跨過3萬元大關，答案即將揭曉。勞動部將於24日召開最低工資審議委員會，調漲已是普遍共識，勞資攻防焦點在於漲幅，資方期待漲幅壓在3%以內，勞方則喊到7%以上。

市場資金緊俏 銀行房貸排隊撥款潮恐將再起

近來市場資金緊俏，各大銀行為應付流動性覆蓋比率（LCR）壓力大，過去一年未見的房貸排隊撥款潮恐將再起，並由民營銀行蔓延至房貸主力公股行庫，有行庫已規劃下月起控管房貸，或先以減緩收件速度因應。

電價凍漲 李彥秀：變相補貼科技業

經濟部電價費率審議會拍板電價凍漲至年底，台電並爭取追加預算撥補七一一億元。國民黨立委李彥秀表示，審議會火速拍板純屬過水，政治考量遠大於專業審議，台電拿追加預算情勒立院，全面凍漲更是拿納稅錢變相補貼高獲利科技業，恐在未來經貿談判成為不公平貿易的口實。

替代台積？科技巨頭評估英特爾14A製程

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14Ａ製程目前還沒有明確主要客戶，但科技界各大巨頭卻都在對其進行評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電的產能瓶頸至少要到二○二八年才會紓解。

本周台股／嫦娥奔月？外資大買 大盤挑戰新高再聚氣

美國聯準會（Fed）升息，加上18日是衍生性金融商品到期的四巫日，美股漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數小漲0.39％，費城半導體指數則大漲2.78％。台股則提前站穩腳步，周指數大漲995點，以4萬7180點作收，漲幅2.16％，周K線翻紅，但量能依舊孱弱，五日均量僅7816億。大盤指數距離歷史新高，又努力到只差一步之遙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。