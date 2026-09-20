2026中小企永續翻轉競爭力／芙爾摩莎內衣守護病患肌膚

芙爾摩莎內衣原本只是一間位在新北市新店碧潭老街的女性內衣訂做店，執行長林讌庭從媽媽手中接手經營後，注意到乳癌婦女手術切除後極需術後引流及術後重建恢復自信，於是專注於乳癌患者術後內衣市場，不僅消除乳癌切除手術患者自卑感，更從永續角度思考，同一件內衣可以依據病患康復狀況逐步修改，有如乳癌患者的第二層肌膚。

芙爾摩莎的發跡可追溯至民國40年代，林讌庭的母親自12歲起於中華商場學習內衣製作，經常為新店中央新村的國大代表夫人手工製作內衣，塑造「官夫人」的曲線，以搭配她們衣櫃裡的旗袍，累積深厚的訂製技術。

「媽媽就是靠著一台平車，一針一線地縫製內衣」，林讌庭指著媽媽以前用過的縫紉機，回憶起那段媽媽踩著縫紉車辛勤工作的歲月。

專利設計 降低穿戴負擔

時尚進口內衣興起，傳統內衣訂製市場逐漸萎縮。偶有乳癌術後患者進到店裡，帶著憂鬱、靦腆的神情，假裝翻翻店裡的成品，再聲細如蚊怯怯地問「我有一邊切掉了，你們有沒有辦法？」這個長久存在卻容易被忽略的觀察，讓林讌庭15年前決定轉型。

「公司命名為IMOSA芙爾摩莎，就是要愛惜福爾摩莎（台灣）的女人」，林讌庭決心用媽媽傳授給她的專業，幫助乳癌術後婦女，特別是幫弱勢婦女迎向陽光。

「乳癌術後患者非常敏感，常覺得外界都在注意自己胸部，容易自卑、沮喪！」林讌庭說，乳癌切除不僅影響患者心情，也影響日後的感情和社交生活。有乳癌切除患者穿上術後內衣，第一件事就是叫媳婦帶她出門走走。

乳癌患者因身體結構不對稱，傳統內衣無法支撐，術後內衣還須考量醫療條件，包括淋巴切除、傷口位置、人工血管保護等。芙爾摩莎發展出左右不對稱打版，以及針對腋下淋巴區域的支撐結構，並申請到多種相關專利。

乳癌患者須接受「前哨淋巴檢查」，因此內衣必須避免壓迫到腋下；化療期間植入的人工血管，也需要額外保護。這些醫療知識，最終轉化為設計細節——加厚肩帶、無鋼圈設計、調整壓力分布、可拆卸結構等。

不同於銀貨兩訖的冰冷，芙爾摩莎採取「一次購買、長期服務」模式。術後初期需要醫療加壓與支撐，康復後則可拆除部分結構，顧客可持續回店修改、調整，轉為日常穿著。這種設計不僅提升產品使用年限，也減少重複消費與資源浪費，十分永續。在商品包裝上，也刻意簡化，只有防菌的外裝，避免多餘紙盒，降低資源浪費。

芙爾摩莎服務過的乳癌術後患者，從80多歲的阿嬤到還在念大學的20歲女生，顧客回流率達八成，成功建立與客戶的長期關係與信任基礎。

致力公益 力挺弱勢族群

林讌庭去年透過扶輪社，在台南捐贈兩台乳房超音波機器，和台南市衛生局合辦了15場乳癌篩檢，幫助了1,200多位婦女接受篩檢，也篩檢出數名乳癌初期的婦女，幫她們早期治療。這也是林讌庭加入扶輪社的目的，透過扶輪社的人脈幫助更多弱勢婦女。

「有人問我，如果大家都篩檢出來，誰還穿妳家內衣？但我不希望別人穿我術後內衣，寧可她們來穿我家的漂亮內衣！」芙爾摩莎始終把自己定位在運用經營管理專長，實踐社會公益的社會企業，而非單純的營利組織。

術後內衣一件至少要價七、八千元，為了幫助經濟弱勢乳癌婦女，林讌庭研發出類似繃帶，卻可以完美包覆的超薄彈力膜，價錢不到兩千元。芙爾摩莎捐了一百組彈力膜給台東基督教醫院，照顧東部偏鄉弱勢婦女。

當初踏出第一步並不容易，光是要打入醫療體系，就常被醫生當成業務員而拒於門外。畢竟每位術後病人凹陷的位置不同，術後內衣會不會傷害到病人，必須和醫師討論。林讌庭卻到醫學中心乳房外科門診一間一間敲門，吃了不少閉門羹，隨著乳癌切除病患的成功體驗案例不斷出現，許多醫師都被林讌庭的誠意及專業打動。

如今芙爾摩莎和多家醫學中心的乳房外科合作，在乳癌手術相關主題的論壇，也常能看到林讌庭在台下專注聆聽的身影。芙爾摩莎並在2017年獲得教育部生技產業創新創業人才培育計畫的生技創新創業金牌獎，多年努力總算功不唐捐。

林讌庭坦言，曾因會計制度不符標準，只差一步之遙而未能取得B型企業認證，但這段經驗反而促使企業全面提升治理能力，確保數據與流程可追溯，讓團隊建立起完善的研發與專利策略，並強化財務與營運透明度。

「中小企業要轉型，應該從本業出發，即使只是小眾市場，也要開發出更貼近市場的商品，這正是台灣的實力，可以做出商品差異化，而不是大量生產」。芙爾摩莎的財務長，也是林讌庭的妹妹林美仙，兩人一起接手母親創立的事業，並發揚光大。

林讌庭的小女兒在加拿大取得國際貿易的學位後，擁有十年的精品業管理經驗，也回國幫忙，成為林讌庭的事業夥伴，如今母女同心，其利斷金，未來希望將術後內衣推向國際。