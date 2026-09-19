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永和大陳都更再推進！漢皇單元七啟動拆除典禮

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
單元七以30%極低建蔽率留設大面積綠地，漢皇規劃3棟36樓高新現代住宅。圖為漢皇集團董事長孫正乾。圖／漢皇集團提供
單元七以30%極低建蔽率留設大面積綠地，漢皇規劃3棟36樓高新現代住宅。圖為漢皇集團董事長孫正乾。圖／漢皇集團提供

永和大陳單元六「漢皇River Sky」頻傳熱銷佳績，漢皇今年再度推進永和重大更新進程，單元七於今日正式舉行拆除典禮，它不只是漢皇整體開發版圖的重要一環，更以嶄新的現代建築美學，深刻連結在地文化脈絡，為永和水岸景觀注入全新的生命力。

有別於一般都市更新的密集的開發感，大陳單元七以「創造協調都市景觀」為計畫核心，規劃興建3棟高達36層的新現代建築地標。本案將住宅區建蔽率大幅降低至30%，保留極大化的地面綠地與人行步道空間，並配合都更獎勵標準申請「黃金級綠建築」。建築外觀採用典雅簡潔的現代線條，輔以四季變化的自然植栽，巧妙軟化高樓層量體的壓迫感，打造兼具現代感與生態永續的居住環境。

其中，已率先亮相的「漢皇River Sky」市場表現亮眼，從水岸首排、緊鄰中正橋的稀有區位，到SRC制震建築與完整生活規劃，受到雙和在地換屋族及台市跨區置產客關注。「漢皇 River Sky」銷售成績也為大陳整體更新注入市場信心，證明當城市環境、品牌實力與產品規劃同步到位，永和水岸不僅具備居住條件，更具備承接高端自住與資產配置需求的市場潛力。

漢皇集團不只著眼於單一地塊，同步布局雙和地區多項重大開發計畫，包含頂溪門戶計畫、頂溪站光復街案、秀朗橋北側案、水源段、南山段等，整體開發規模已達600億元。漢皇集團透過整合水岸生活、交通節點與核心商圈，展現作為「雙和城市更新重要推動者」的實力與決心。

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