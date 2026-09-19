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「航空界奧斯卡」頒獎典禮 長榮航空奪SKYTRAX三項世界第一
擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空業調查機構SKYTRAX，18日於英國倫敦朗廷酒店舉行第27屆「全球航空公司大獎(World Airline Awards)」頒獎典禮，長榮航空（2618）不僅連續11年被評選為五星級航空公司，更勇奪2026年「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」三項世界第一，此次共計囊括18個TOP 10獎項的好成績，長榮航空廖至維首席副總經理也親自前往英國領獎。
長榮航空首席副總經理廖至維表示，今年除了連續11年獲得SKYTRAX五星級航空的殊榮外，也再次獲得多項全球航空大獎的成就得來不易，未來將秉持「安全、服務、永續」的核心理念，不斷精進各項服務，為全球旅客持續提供最安全且舒適的五星級服務。
SKYTRAX Edward Plaisted執行長表示：「恭喜長榮航空榮獲『全球最佳家庭友善航空公司』殊榮。這項成就充分肯定長榮航空致力於為攜帶孩童出行的旅客，打造更順暢、輕鬆且舒適旅程的努力。此外，長榮航空早在1992年便領先全球率先推出豪華經濟艙，如今該艙等已成為成長最快速的客艙類別之一。長榮航空持續維持卓越的服務品質，並榮獲『全球最佳豪華經濟艙』獎項，實至名歸，令人欣喜。」
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