卓揆：提高容積獎勵 推動公辦及自主都更、老屋延壽及婚育宅政策

行政院長卓榮泰19日出席「第八屆都更+危老博覽會」開幕式時表示，政府除了推動公辦示範都更之外，更願意與業界合力，尋找第三條路，推動「自主都更」。此外，內政部也提出「老宅延壽機能復新」計畫，協助翻新建築內部公共管線、增加無障礙空間、改善周遭生活環境，同時積極推動「婚育宅」政策。

卓榮泰致詞時表示，住宅與城市是國家發展重要的基石，也是人民生活改善的象徵，政府除了推動公辦示範都更之外，更願意與業界合力，尋找第三條路，推動「自主都更」，並配合金融機構全力給予協助，產生新的都更模式。同時，政府仍不會放棄大街廓的公辦示範都更，會從法令上提供業者更充分的協助。

卓榮泰指出，住宅具有生命周期，但過去無法大規模、有政策性地全面檢討，並予以修繕、維護或再建重生，而隨著人口結構轉變，台灣已進入超高齡社會，加以建築屋齡逐漸高齡化，已成為既定事實。目前新北市是全國人口最多的城市，而桃園市則是全國最年輕的城市，居住人口有許多年輕人，因此都更及危老重建成為各縣市必須共同面對的重要課題，必須將老舊住宅予以翻新。

有鑑於此，卓榮泰進一步說，內政部在傳統都更之外，提出「老宅延壽機能復新」計畫，不僅翻新建築內部公共管線、增加無障礙空間、改善周遭生活環境之外，高齡長輩更不須搬離熟悉的生活圈，增加日常生活的便利性；同時，政府也積極推動「婚育宅」政策，希望鼓勵年輕人敢婚、敢生，也期待透過都更基金及信保基金，以及金融機構共同協助，一起促進相關政策推動。

卓榮泰指出，當業界積極投入都更及危老重建時，政府將予以回饋，其中針對危老重建部分，回饋機制就是在現行 1.3 倍的基準容積之中，再增加15%容積獎勵，幾乎達到150%；而在都更部分，除了現行150%的容積獎勵之外，再往上堆疊增加50%，達到200%。

卓榮泰強調，這只是起點，未來全國如能大量展開都更及危老重建，且成效良好，屆時政府將持開放態度，再行檢討整體容積獎勵制度，可以再往上增加，以符各界需要。而相關修法送至立法院後，也希望立院能夠盡速審議及通過，行政院一定會副署福國利民的法案。

卓榮泰提到，總統指示行政團隊必須在國家經濟體質好轉之際，加強對百工百業的投資、對社會福利的照顧，以及對國防軍工產業的發展。這當中有許多是過去想做但沒能力做，或甚至根本不敢想像，但時至今日，行政團隊已有能力可以做。例如軍工產業，面對全世界亟需建立「非紅供應鏈」，台灣正走在這波歷史浪潮之中，能否接得住這項契機，有賴我們這一代人。

此外，卓榮泰表示，除了加強各項投資之外，賴總統更強烈要求行政院必須嚴守財政紀律，謹慎珍惜每一份國家資源。因此，116年度中央政府總預算案，歲出編列3兆9,266億元，除全面加強科技、公共建設、社會福利、國防產業、教育等各種建設之外，行政院還有一項重要責任，就是抗拒各種破壞國家財政紀律的法案送到行政院來，避免侵蝕國家的能力。

卓榮泰強調，國家的發展，除了體現在各種經濟數據或國家GDP以「疊加」或「倍數」方式成長之外，行政院更必須用「除法」的觀念，將經濟成長率或國家GDP成長率「除以」百工百業及2,350萬名國人，讓經濟成長的果實更公平分配、百工百業更均衡發展，落實總統揭櫫「均衡臺灣」理念，使台灣成為更公平的福利國家。

最後，卓榮泰說，再過幾天就是中秋節，家家戶戶在團圓時刻都會仰頭欣賞皎潔的月亮，也希望未來透過新的建築觀念、技法及危老都更重建方式，澈底改善人民居住及環境安全，讓台灣的天際線變得更美麗。