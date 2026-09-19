可望解運輸業駕駛荒？ 藍委提自駕車基本法拚2028上路

面對大型運輸業駕駛人力短缺，自駕車原可望成為紓解駕駛荒的解方，卻受現行法規限制，發展仍面臨瓶頸。國民黨立委黃健豪、洪孟楷等人提出「自動駕駛車輛發展基本法草案」，盼以專法建立事故責任、保險、遠端操控及產業資料共享制度，並設定2028年達成自駕車商業化營運及公共道路全面開放。

提案指出，現行車輛安全檢測多預設車輛具備方向盤、踏板等傳統硬體，導致無方向盤的無人駕駛計程車面臨「無法受測、無法認證」困境。草案因此引入「整體安全論證」，若業者能提出安全實證，證明系統安全性等同或優於合格人類駕駛，經審查後可不受現行規範限制。

事故責任部分，草案明定自駕系統啟動期間發生事故或違規，乘客免除駕駛義務，責任由保險人、製造商、軟體開發商或營運商依法承擔，並要求裝設事件資料紀錄器（EDR）。

此外，草案要求建立自駕專屬保險及遠端操控監管制度，推動國內車廠資料共享，運用台灣道路及混合車流數據發展AI訓練量能；因應自駕車衝擊職業駕駛，也納入「公正轉型」，規劃轉業訓練、補貼及社會安全網，協助駕駛轉型。另要求統一道路標誌、標線及號誌規格，相關配套須於2028年前完成。