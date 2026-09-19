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客運缺工難解 一線駕駛揭長工時、客訴高壓、退休駕駛回流還卡關

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
大客車、公車等運輸業面臨駕駛荒，一線駕駛指出，即使政府放寬部分大型車駕駛執業年齡至68歲，退休駕駛仍受回訓制度困擾。聯合報系資料照
大客車、公車等運輸業面臨駕駛荒，一線駕駛指出，即使政府放寬部分大型車駕駛執業年齡至68歲，退休駕駛仍受回訓制度困擾。聯合報系資料照

我國大客車、公車等運輸業面臨駕駛荒，一線客車駕駛反映，除了工時長、作息不固定，客訴、交通糾紛等工作壓力也讓年輕人不願投入；即使政府放寬部分大型車駕駛執業年齡至68歲，退休駕駛回流仍受駕照及回訓制度限制。一線客車駕駛直言，現在客運業不是不想服務，而是「真的沒有人」，若缺工問題未解，單靠要求業者維持甚至增加班次，恐讓現有司機更加疲累。

一名回任的資深客車駕駛指出，工時長、作息不固定，早班可能天還沒亮就得出門，夜班甚至到晚上11、12點才回家，「有時候小孩還沒起床你就出門，回到家老婆、小孩都睡了。」長期下來，不少年輕人寧願選擇其他工作，也不願投入客運業。

該駕駛表示，目前客運業人力不足，業者仍被要求維持甚至增加班次；尖峰時段若遇到塞車，前一班車來不及回站，後面的班次就可能拖班；若為避免拖班，壓縮司機休息時間，又可能涉及勞動法規，「不然就是拖班被罰，或是休息不夠又被罰，兩邊都是業者的壓力。」

他指出，現在客運業不是不想服務，而是「真的沒有人」。如果政府只是要求增加班次、增加規定，最後再透過開罰處理，恐怕無法真正解決缺工問題，反而讓現有司機更加疲累，也降低年輕人投入意願。

除了招募不易，退休駕駛回流也面臨制度限制。該駕駛指出，政府雖將部分大型車駕駛職業駕駛年齡延長至68歲，但不少駕駛65歲退休後，為避免每年體檢、定期回訓等負擔，早已將職業大客車駕照換成普通駕照；如今客運業缺工、業者希望請退休司機回來支援，卻因現行規定，換回普通大客車駕照後，即使未滿68歲，也無法再換回職業大客車或職業小客車駕照。

他批評，現行職業駕駛回訓制度，對偏鄉司機而言負擔不小，部分課程必須到北部上課，花東地區司機甚至得提前一天出發，交通、住宿、餐費都要自行負擔，隔天上午8點上課到下午，還要接受考試。然而每次回訓講義都是同一本，完全沒有回訓的必要性。

另一名前公車駕駛表示，過去在欣欣客運工作，但是公車司機很沒尊嚴，面對乘客怒罵不能回嘴，在路上碰到行車糾紛也要盡量退讓，只要公共運輸處收到投訴，第一件事就是來調查，車內和車外的交通亂象都靠司機獨力應對，他最後實在承受不起高風險，目前已經轉任公部門擔任公務車司機。

國民黨立委黃健豪說，台中大客車司機即使月薪約7、8萬元，都還是長期缺員，計程車司機有6萬多元收入，且工作型態相對彈性，反觀客運業還得面對乘客客訴、交通糾紛等壓力；政府除協助業者補足人力，也應思考無人駕駛等長期解方。

對此，交通部答覆黃健豪辦公室詢問指出，考量運輸業缺工需求急迫，交通部刻正檢討修正「道路交通安全規則」放寬相關規定，預計於115年底前完成。

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