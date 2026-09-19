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台廠力拚 CMP 研磨墊國產化商機

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台灣材料廠力拚國產化商機，CMP研磨墊也成為下一個焦點。做PU產品起家的頌勝（7768）成功擠下外商奪市占，成為該領域生力軍。法人指出，台灣半導體CMP研磨墊、研磨液等長期由杜邦（DuPont）集團及日商掌控，頌勝則成功躋身大客戶供應鏈、成為第二供應商，為國內廠商罕見。

頌勝透過旗下智勝科技深耕CMP研磨墊，結合PU材料配方、反應注射成型（RIM）及溝槽設計等技術，建立從材料配方到研磨墊製造的整合能力。根據證交所資料，智勝為台灣首家以自有技術突破國際大廠壟斷的CMP研磨墊製造商，相關產品已導入晶圓代工、記憶體及封裝測試等應用。

CMP是晶圓製造的重要平坦化製程，利用研磨墊的機械作用與研磨液的化學反應，去除晶圓表面高低差。隨半導體製程持續微縮，晶圓結構及布線層數增加，CMP製程的重要性同步提升；研磨墊的平坦化效率、研磨穩定性、耐磨程度及缺陷控制，也將直接影響製程表現。

法人指出，高毛利半導體業務已成為頌勝主要成長動能，頌勝上半年營收年增10.9%至11.3億元，其中半導體業務營收占比已達66%、年增約25%，毛利率提升至53.9%。法人看好，若第4季先進封裝與晶圓製造需求延續，產品組合可望持續改善。

PU合皮大廠三芳（1307）也透過子公司貝達先進材料，生產CMP研磨墊產品，唯公司表示，目前大客戶集中在中國大陸記憶體業者，被列入美國管制名單。目前持續送台系晶圓廠客戶驗證，期待未來能切入台鏈。

材料 半導體 供應鏈

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