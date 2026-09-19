永和大陳公辦都更持續推動 侯友宜今見證單元7拆除啟動

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，大陳公辦都更案是全台最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫，市長侯友宜今出席與居民及民意代表共同祈福，象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。侯友宜上任後積極推動大陳都更，7個更新單元全面啟動，象徵「大陳70年未改變，現在正在改變。」

新北市政府都市更新處指出，大陳地區更新單元7面積約1.34公頃，新北市府自2021年完成招商，由漢皇建設擔任實施者，團隊積極推動相關作業；此案歷經約2年完成審議核定，現已進入拆除階段，象徵大陳地區都市更新再向前邁進，此次拆除動工不僅代表更新工程正式啟動，也象徵大陳地區即將迎接更安全、舒適及完善的生活空間。

都更處表示，此案建築設計以環境永續與公共利益為核心，規劃黃金級綠建築、黃金級智慧建築、無障礙環境設計及耐震標章，並提供市民活動中心及社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境，預計於2031年讓住戶入住新居。此外，漢皇建設為回饋地方並展現企業社會責任，捐贈新北市警局及消防局各500萬元，支持警消守護市民安全，透過公私協力共同打造更安全、宜居的城市環境。

市長侯友宜強調，大陳地區其他單元更新亦同步推進，包括單元 2 已入住、單元 3、6 施工中、單元1、4 及5 審議中。未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，完善生活機能。未來市府將持續積極推動本市大面積公辦都更，讓更多市民享有更好的生活環境。

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影