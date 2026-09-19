快訊

中油8500億計息負債壓頂 累虧逼近資本額…董事示警明年恐破產重整

才入團一年多...「timelesz」25歲成員豬俁周杜涉傷害罪遭逮

家長怒控國中女兒被打成腦震盪！男同學補習班暴走抓頭猛撞牆

聽新聞
0:00 / 0:00

永和大陳公辦都更持續推動 侯友宜今見證單元7拆除啟動

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影
新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，大陳公辦都更案是全台最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫，市長侯友宜今出席與居民及民意代表共同祈福，象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。侯友宜上任後積極推動大陳都更，7個更新單元全面啟動，象徵「大陳70年未改變，現在正在改變。」

新北市政府都市更新處指出，大陳地區更新單元7面積約1.34公頃，新北市府自2021年完成招商，由漢皇建設擔任實施者，團隊積極推動相關作業；此案歷經約2年完成審議核定，現已進入拆除階段，象徵大陳地區都市更新再向前邁進，此次拆除動工不僅代表更新工程正式啟動，也象徵大陳地區即將迎接更安全、舒適及完善的生活空間。

都更處表示，此案建築設計以環境永續與公共利益為核心，規劃黃金級綠建築、黃金級智慧建築、無障礙環境設計及耐震標章，並提供市民活動中心及社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境，預計於2031年讓住戶入住新居。此外，漢皇建設為回饋地方並展現企業社會責任，捐贈新北市警局及消防局各500萬元，支持警消守護市民安全，透過公私協力共同打造更安全、宜居的城市環境。

市長侯友宜強調，大陳地區其他單元更新亦同步推進，包括單元 2 已入住、單元 3、6 施工中、單元1、4 及5 審議中。未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，完善生活機能。未來市府將持續積極推動本市大面積公辦都更，讓更多市民享有更好的生活環境。

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影
新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影
新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影
新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影
新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，新北市長侯友宜親自出席象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。記者王長鼎／攝影

侯友宜 都更 永和 公辦都更 都市更新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中和土地公遶境祈福嘉年華 侯友宜李四川同台祝賀

完成校園整體規畫最後一塊拼圖 竹蓮國小校園景觀大改造完工

鄰近鐵路地下化新車站 台南鑽石地段東區新都心拚招商

侯友宜議會最後一場總預算報告案 離情依依與藍綠議員合拍畢業照

相關新聞

漢皇大陳都更單元七拆除 打造三棟36層新現代建築地標

繼永和大陳單元六「漢皇River Sky」頻傳熱銷佳績，漢皇今年再度推進永和重大更新進程，單元七19日正式舉行拆除典禮，漢皇表示，這是漢皇整體開發版圖的重要一環，將以嶄新的現代建築美學，深刻連結在地文化脈絡，為永和水岸景觀注入全新的生命力。

台廠力拚 CMP 研磨墊國產化商機

台灣材料廠力拚國產化商機，CMP研磨墊也成為下一個焦點。做PU產品起家的頌勝（7768）成功擠下外商奪市占，成為該領域生力軍。法人指出，台灣半導體CMP研磨墊、研磨液等長期由杜邦（DuPont）集團及日商掌控，頌勝則成功躋身大客戶供應鏈、成為第二供應商，為國內廠商罕見。

永和大陳公辦都更持續推動 侯友宜今見證單元7拆除啟動

新北市政府辦理「永和新生地（大陳地區）更新單元7公辦都更案」，今天上午舉行拆除動工典禮，大陳公辦都更案是全台最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫，市長侯友宜今出席與居民及民意代表共同祈福，象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步。侯友宜上任後積極推動大陳都更，7個更新單元全面啟動，象徵「大陳70年未改變，現在正在改變。」

北市百億危老案開工 建商喊衝「未來6年推500億」

市調統計，今年北台灣房市928檔期推案量增幅16%，房市信心已悄然增溫，科達建築15日舉辦北市蛋黃區危老百億大案「敦北序」開工動土典禮，此案也成為928檔期北市唯一的百億案。

幸福宜居成商業磁吸！台中批發零售家數8年增1.4萬家「六都第一」

幸福宜居催化商業動力！根據財政部統計，台中市批發及零售業家數由107年8萬5,852家，增至114年9萬9,984家，8年增加1萬4,132家，新增家數六都第一，連續8年穩定成長；營業額也同步由1.48兆元增至1.88兆元，8年增加約4,000億元、成長27%。

唐獎頒獎 尹崇堯發揚父志：父親離開未讓夢想消散

唐獎教育基金會董事長尹崇堯昨（18）日表示，唐獎是他的父親暨創辦人尹衍樑一生宏願，要匯聚世界最傑出人才，以建立一個「知識為良知服務」的世界。他提到，父親的離開並未讓夢想消散，反而更凸顯唐獎存在的意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。