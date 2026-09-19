北市百億危老案開工 建商喊衝「未來6年推500億」

市調統計，今年北台灣房市928檔期推案量增幅16%，房市信心已悄然增溫，科達建築15日舉辦北市蛋黃區危老百億大案「敦北序」開工動土典禮，此案也成為928檔期北市唯一的百億案。

科達建築董事長賴建程表示，房市冷靜了一大陣子，自住客已為房市主力客群，購屋決策也趨於保守理性，格局、建材與地段將是影響「個案表現」的關鍵，科達建築也在未來6年準備了逾500億量體的九大指標案，要為自住市場提供絕佳選擇。

賴建程表示，房市管制以來是對產業的最大考驗，建商大多休兵觀望等待房市回溫，不過市場進入冷靜期，更是能突顯個案亮點的時刻，「2026年，其實是自住客可以勇敢進場的一年，但前提是不能亂買，必須學會看懂數據、看懂建商的讓利誠意」。

以「敦北序」來說，賴建程表示，根據實價登錄，台北市松山區的新案成交均價仍約148萬元，周邊醞釀中的元利建設新案，市場預估每坪逾170萬元，正對面屋齡20年的中古大樓，近1年平均每坪成交 179萬元。

敦北序的開價每坪141萬起，不僅低於區域均價，甚至對比鄰近新建案與中古屋皆有不小價差，「就是要讓消費者很有感」。

賴建程說，科達這次來到北市正核心敦北生活圈推案，這是從小看棒球必經的敦北林蔭大道，以前從沒想過，有一天不只是經過這裡，而是真的能在這蓋一棟房子，這不僅代表著科達的里程碑，更是要讓努力生活的年輕世代，也有機會在敦北買得起一個屬於自己的家。

因此此案雖是北市近年難尋的500多坪大基地，還是決心打造年輕人也買得起的精品小豪宅，總價2,150萬元起，並有八成比例的總價低於3,000萬元。

為了讓精緻坪數仍能擁有完整的居住質感，敦北序也集結北市十大豪宅團隊共同打造。建築設計邀請呂建勳大師擘劃白珊瑚美學地標；公設則由豪宅設計推手劉俊男量身訂製飯店級奢華公設，引進國際飯店潮流元素，並將大廳轉化為住戶專屬精品咖啡館。

「敦北序」開工後，預計10月下旬公開，並祭出訂簽6%，限量早鳥優惠方案及五大購屋超好禮，瞄準城市菁英對「核心地段＋高居住品質」的需求。

個案位於八德路三段，三面臨路537坪基地，規劃雙塔Twin Towers地標建築，地上14及15層建築、地下5層，共259戶住家，全坡坪車位、主力產品15~22坪、1~2房產品。

賴建程表示，剛性買盤一直都在，每年約有25萬的中古屋與10萬戶的預售交易量，這些需求不會因為政策壓抑就消失。

他預告，未來6年科達已經準備好了！九大指標建案、橫跨雙北五大行政區、總案量合計逾500億元，推案腳步不停歇，除了深耕都更、危老市場，並將持續於新莊塭仔圳獵地，預計每年穩健推出1~2個中型指標案，其中科達仁義三重案、總銷40億元，最快明年第3季推出。