幸福宜居成商業磁吸！台中批發零售家數8年增1.4萬家「六都第一」

幸福宜居催化商業動力！根據財政部統計，台中市批發及零售業家數由107年8萬5,852家，增至114年9萬9,984家，8年增加1萬4,132家，新增家數六都第一，連續8年穩定成長；營業額也同步由1.48兆元增至1.88兆元，8年增加約4,000億元、成長27%。

經發局表示，人口成長、重大建設推進及生活機能完善，持續擴大台中消費市場，「幸福宜居」轉化為「商業動力」，擴大整體消費與商業市場規模。

經發局長張峯源表示，批發及零售業家數與營業額，是觀察城市商業活力的重要指標。盧秀燕市長上任後持續以「拚經濟」為核心，推動重大公共、交通建設及社會福利政策，打造宜居、宜業的城市環境。

今年台中市獲媒體評為全國唯一「無可取代的幸福城市」，並連續8年獲此殊榮；另外獲選「2026亞太暨台灣永續行動獎」宜居永續城市獎「Excellent City」，顯示城市幸福感與宜居環境持續獲得外部肯定，也為人口、企業及商業投資匯聚奠定基礎。

經發局說明，「宜居聚人流」，人口成長帶動生活消費需求，台中人口近287萬是全國第二大城，據戶籍統計資料，108年至113年戶數增加12.1萬戶、成長12.3%，增幅居六都第二。

人口持續增加，也帶動住宅、餐飲、零售及生活服務等需求擴張，隨著北屯、南屯、烏日、梧棲、清水及沙鹿等新興生活圈快速發展，商業服務從傳統核心商圈向各生活圈延伸，吸引超市、便利商店、餐飲及各類零售業者持續進駐，形成「人口增加、需求擴大、商業跟進」的城市發展循環。

經發局進一步指出，重大建設完善城市機能並強化「幸福感」與宜居品質。近8年市府持續推動包括台中國際會展中心、綠美圖、捷運綠線通車，捷運藍線動工、打通市政路等重大公共建設。

並透過社會住宅、長照服務、托育及育兒支持等政策，打造更便利、更安心的生活環境，強化各生活圈的人口承載力與商業發展條件，讓「宜居」轉化為「宜業」，帶動人口、消費與商機持續匯聚。

經發局補充，個別產業大幅成長也能看見整體市場潛力。如便利商店，台中店家數由107年1,465家增加至114年2,017家，8年增552家，新增家數六都第一。

寵物相關業者則由645家增加至987家，8年增342家、成長53%，營業額也從34.5億元攀升至75.6億元，增逾41億元、成長119%，家數及營業額成長率雙居六都第一。反映台中人口增加、家庭消費型態改變及生活品質提升，打造「人口帶動消費、消費吸引投資、投資再擴大商業服務」的城市經濟循環。

人口成長、重大建設推進及生活機能完善，持續擴大台中消費市場。中市經發局提供

台中幸福宜居成商業磁吸，批發零售業家數8年成長1.4萬家。中市經發局提供