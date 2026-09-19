唐獎頒獎 尹崇堯發揚父志：父親離開未讓夢想消散

唐獎教育基金會董事長尹崇堯昨（18）日表示，唐獎是他的父親暨創辦人尹衍樑一生宏願，要匯聚世界最傑出人才，以建立一個「知識為良知服務」的世界。他提到，父親的離開並未讓夢想消散，反而更凸顯唐獎存在的意義。

第七屆唐獎頒獎典禮昨天舉行，這是尹衍樑辭世後首度舉辦，現場特別播放紀念影片致敬。尹崇堯表示，唐獎雖起於一個人的宏願，但它肩負的使命屬於全人類。尹崇堯說，面對氣候變遷、疾病威脅、環境失衡及社會不公，世界需要的不只是單一技術突破，而是讓人才、知識與行動跨越國界，轉化為改變人類命運的力量。

他指出，父親創辦唐獎時，看見人類文明快速進步，卻也面臨前所未有的難題，因此希望藉由獎項，肯定真正能為世界找到答案的人。從守護臭氧層到改寫癌症治療，本屆得主的成就再次證明，只要讓頂尖人才持續探索，再困難的問題也可能找到解方。中央研究院院士、唐獎評選委員會總召集人翁啟惠表示，本屆得主的卓越成就，持續在環境永續、人類健康、學術研究及社會正義等領域產生深遠影響，也展現基礎研究轉化為全球行動的力量。

永續發展獎得主索羅門，以臭氧層耗竭及氣候變遷研究聞名，其成果奠定《蒙特婁議定書》的科學基礎。她表示，1985年發現南極臭氧洞後，全球科學家共同尋找答案，促使國際社會採取行動，《蒙特婁議定書》最終獲聯合國197個會員國批准，如今臭氧洞正依科學預測逐步復原。

生技醫藥獎則由細胞免疫療法先驅羅森伯格、薩德蘭及瓊共同獲得，表彰三人開創腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）與嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，將人體免疫細胞轉化為對抗癌症的「活藥物」，改變血癌及實體腫瘤的治療方式。