中龍砸178億元優化製程

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）上路後，爭議從疊單報酬延燒至配送時間與費用。專法要求每筆訂單分別符合基本報酬保障，疊單重疊的外送服務時間也須各自計入。受此影響，平台主張，這使順路配送節省報酬成本的空間縮小，必須調整派單、獎酬與收費安排來降低對於消費者的影響，引來工會不滿。但更多消費者感嘆價格變貴、等待時間拉長，使用意願因而降低。

2026-09-18 15:32