藥華藥拚10億美元年營收 CEO林國鐘樂觀銷售

藥華醫藥（6446）長效型干擾素Ropeg今年5月起陸續獲得台灣、日本及美國原發性血小板過多症（ET）藥證後，執行長林國鐘昨（18）日表示，9月起已同步在日、美開始銷售，成長曲線將比增性紅真性紅血球增多症（PV）藥證大幅縮短，期待未來公司儘早達到10億美元的年營收目標。

藥華藥昨日並公布Ropeg第三項適應症發展進度，該藥用於早前期原發性骨髓纖維化的三期臨床試驗獲數據安全監督委員會（DSMB）正面回應，距離進入市場再度跨出一大步。

藥華藥昨日與台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會共同舉辦ET醫學專題演講暨「台日美到全球，藥華藥開創世界新局」感恩午宴。邀請多位國際骨髓增生性腫瘤（MPN）領域專家，分享Ropeg用於ET的臨床研究成果。

副總統蕭美琴昨日表示，台灣繼擁有享譽國際的護國神山之後，期待生技產業成為「護體神山」，守護民眾健康。未來要讓更多台灣生技企業都能站上國際舞台，持續擴大台灣對全球生技醫療產業的貢獻。

董事長詹青柳表示，Ropeg從研發、臨床試驗到藥證申請，每一個階段都充滿挑戰，今天能夠取得成果，仰賴政府相關單位、產業先進、合作夥伴及各界一路以來支持。台灣成為全球第一個取得ET藥證的國家，證明台灣自主研發的新藥，有能力從台灣出發、走向世界。

藥華藥Ropeg的第一項適應症PV自2021年取得藥證後，歷經約五年建立醫師認知、用藥經驗後，由後線用藥晉升為一線用藥，在美國的PV病患滲透率已逐步提高。林國鐘表示，如今拓展ET，不需要重新走過完整市場教育過程，預期銷售成長曲線將大幅縮短。

林國鐘強調，Ropeg的ET適應症自獲得藥證後，不只一開始就可進入一線用藥市場，且同樣獲得筆型注射劑的許可。他說明，公司將朝未來營運達10億美元的目標努力邁進，後續成長動能將視PV及ET兩大適應症在美國、日本上市後的銷售速度而定。