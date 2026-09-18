需求分歧 牽動航商獲利

貨櫃運價指數（SCFI）昨（18）日連八漲，業界指出，但不代表所有航線全面復甦。最新報價呈現「東南亞急漲、歐洲走弱」的分化格局，反映全球需求冷熱不均，貨櫃航商的航線配置與船隊調度能力，將左右後續獲利表現。

最新SCFI顯示，遠東至東南亞每只20呎櫃（TEU）運價單周上漲94美元，周漲幅達9.3%，居各主要航線之冠。業界分析，近洋航程短、船舶周轉速度快，當區域貨量集中增加，艙位供給容易迅速吃緊，也使報價波動幅度高於長程航線。

亞洲其他近洋線表現則不同調。遠東至韓國運價單周上漲31美元，至日本關西、關東分別下跌7美元及3美元，顯示區域內貨量並非全面升溫，而是集中於部分市場。

歐洲線明顯承壓。遠東至歐洲每TEU運價降至2,425美元，單周下跌120美元、跌幅4.71%；遠東至地中海降至3,125美元，單周下跌174美元、跌幅5.27%。