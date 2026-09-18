貨櫃三雄喜迎十一搶運潮 貨主避開大陸長假搶先出貨

中國大陸十一黃金周前搶運潮升溫，美東線運價衝破並站穩1萬美元、逼近疫情期間高點。市場預期，隨大型貨主加速出貨，美東運價本月還有一波漲勢，更可能改寫歷史新高紀錄，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明、萬海營運可望同步受惠。

運費平台Xeneta資料顯示，大陸至美東航線每只40呎櫃（FEU）現貨運價已升至10,948美元，自2月28日美伊戰事爆發以來累計漲逾三倍，距2022年1月創下的11,900美元歷史紀錄僅差952美元、約8%。

貨櫃輪航線運價變化

Xeneta首席分析師桑德表示，目前關鍵航線運價僅略低於疫情期間歷史高點。上海至紐約是全球貨櫃航商最繁忙、獲利能力最高的航線之一，隨沃爾瑪、亞馬遜等大型貨主趕在十一黃金周前將貨物運出大陸，貨量集中釋出，本月運價可能刷新紀錄。

另一項運價指標也反映相同走勢。Drewry世界貨櫃指數顯示，上海至紐約每大櫃現貨價單周上漲近7%至10,394美元，並預期黃金周前的集中出貨將進一步推升運價。不過，Drewry與Xeneta統計方式不同，前者的上海至紐約運價曾在疫情初期漲至16,000美元。

至於最新上海集裝箱出口運價指數（SCFI）也連八周走揚，昨（18）日上漲25.65點至3,687.83點，周漲0.7%。其中，遠東至美西每大櫃運價升至7,560美元，周漲3.01%；遠東至美東升至10,579美元，周漲0.95%，北美線仍是本波行情主力。

物流業者指出，十一黃金周前，大陸工廠將進入長假，貨主為避免生產、內陸運輸及港口作業放緩，近期加快出貨、提前鎖定艙位。加上巴拿馬運河缺水，使駛往美東的船舶載重量下降，港口壅塞也限制有效運力，支撐北美線運價維持高檔。