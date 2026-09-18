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益安與Terumo終止Cross-Seal合作 600萬美元和解金第3季認列獲利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

益安（6499）18日召開董事會，通過與Terumo Medical Corporation簽署和解暨終止協議，雙方歷經一年四個月協商後，就大口徑心導管止血裝置Cross-Seal合作案達成最終協議。

益安將取得600萬美元和解金，並在今年第3季貢獻財報。雙方並同意放棄原資產讓與合約剩餘里程碑及終止相關服務合約；益安過去已取得的里程金則無須返還。

益安並說明，原本和Terumo協議的里程金尚有1,900萬美元尚未支付，如今隨著雙方終止合約，剩餘的里程金也將因此中止。

益安表示，2018年3月與Terumo簽訂Cross-Seal資產讓與合約，將Cross-Seal全球智慧財產權資產讓與Terumo，雙方後續共同推動產品開發及商業化。不過，期間受到新冠疫情及全球供應鏈衝擊，導致產品上市時程改變，未能達成原訂目標，Terumo因而於2025年5月提出「里程碑放棄通知」，終止Cross-Seal專案開發。

自Terumo提出終止開發後，雙方持續就後續處理方案進行協商，歷經一年四個月溝通後達成最終協議。依協議內容，益安將取得600萬美元和解金，雙方同意放棄Cross-Seal資產讓與合約所訂所有尚未完成的里程碑，並終止相關服務合約。

益安 財報

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