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搶攻光充儲…大同智能Powerwall安裝200台 獲Tesla傑出安裝商認可

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同旗下大同智能近日獲Tesla頒發「台灣傑出安裝商」肯定，肯定其團隊在Tesla Powerwall規劃、安裝及後續服務上的專業表現。圖／公司提供
大同旗下大同智能近日獲Tesla頒發「台灣傑出安裝商」肯定，肯定其團隊在Tesla Powerwall規劃、安裝及後續服務上的專業表現。圖／公司提供

大同（2371）旗下大同智能近日獲Tesla頒發「台灣傑出安裝商」肯定，表彰團隊在Tesla Powerwall規劃、安裝及後續服務上的專業表現。

大同智能表示，目前Powerwall累積安裝實績已突破200台，應用場域除一般住宅外，更延伸至醫療診所、醫療院所及辦公室機房等多元領域，持續擴大不同場域的儲能建置經驗。

大同智能指出，隨著用電需求日益多元，儲能設備已不只是節能或電費管理工具，更成為提升用電韌性的關鍵配備。Powerwall可儲存電力並搭配能源管理系統使用，在市電停電時，依現場系統配置持續為指定負載提供備援電力，降低突發停電對日常生活或營運造成的衝擊。

在應用層面上，大同智能分析，對住宅而言，系統可支援照明、冰箱及網路等基本用電；在醫療診所與醫療院所方面，則可依實際需求規劃冷藏設備、健保讀卡機系統、網路等必要設備的備援電力，大幅降低停電對醫療服務及疫苗、藥品冷藏保存的影響；針對辦公室機房等關鍵場域，亦可支援伺服器、通訊系統等關鍵資訊設備的臨時備援用電，確保營運不中斷。

大同智能強調，團隊提供從前期用電需求評估、現場會勘、系統規劃、設備安裝，到啟用測試與後續服務的一條龍整合服務。此次獲得Tesla「台灣傑出安裝商」肯定，不僅代表市場對安裝品質與服務能力的認可，也反映團隊長期投入家用及小型商用儲能市場的成果。

展望後續布局，大同智能表示，未來將持續朝「光、充、儲」整合應用方向邁進，串聯太陽能、儲能系統與電動車充電設備，因應台灣透天住宅與自有建物的能源使用需求，提供更完整的能源整合方案，協助用戶提升再生能源自用比例，兼顧日常用電、充電與停電備援需求。

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