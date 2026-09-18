婚宴市場變天！大型婚宴5年減47% 晶華搶攻10桌內高端商機

少子化正改變婚宴市場結構，大型婚宴快速縮水，小而精緻的婚禮需求卻逆勢增加。台北晶華酒店統計近五年婚宴銷售數據，25桌以上大型婚宴場次大減47%，15桌左右的中型婚宴也下滑34%，但10桌以下微型婚禮及高端家宴反而成長10%。看準新人從「拚桌數」轉向重視儀式與體驗，晶華攜手麗晶精品推出「晶之宴」婚宴專案，每桌10人、起桌價2萬9,800元，搶攻高端客製婚宴商機。

受到少子化影響，全台婚宴市場規模持續縮小，但五星級飯店與婚宴會館競爭未減，業者也開始調整產品策略。晶華觀察，近年新人婚宴桌數明顯減少，但對婚宴品質、儀式感與客製化服務的要求提高，市場需求逐步由過去的大型宴客，轉向規模較小、單價及精緻度更高的婚禮。

因應婚宴市場變化，晶華此次整合飯店宴飲、住宿及麗晶精品資源，推出「晶之宴」，除由甫獲米其林星級肯定的晶華軒規畫宴席菜色，也將婚宴服務向前延伸至文定、迎娶及證婚等環節。

其中，「文定迎娶雙儀式專案」安排新人於飯店花園套房舉行儀式，由婚禮顧問提供吉時諮詢，並準備同心椅、紅托盤、囍糖、桂圓紅棗茶及甜湯圓等用品，依不同方案再加入文定六禮、金飾盒、木盛盒、帶路雞、米篩、禮車接送及住宿等內容，三款方案價格分別為5.8萬元、8.8萬元及11.8萬元。

鎖定偏好西式婚禮的新人，晶華另推出「花園套房證婚專案」，利用花園套房露台規畫證婚空間，依方案提供迎賓酒會、證婚拱門、走道花藝及一至兩晚住宿，三款方案價格分別為6.8萬元、9.8萬元及12.8萬元。

晶華也將麗晶精品納入婚宴服務，依預訂桌數提供3萬至5萬元購物禮金，並加贈Lady M婚宴甜品、Pierre Hermé探房禮等。購物禮金可用於黃金珠寶、婚鞋、西服、女仕精品及喜餅等婚禮相關商品，希望透過飯店與精品商場資源整合，拉高婚宴客群在館內的消費深度。

此外，晶華串聯婚紗、婚禮影像、新娘妝髮、花藝及西服等業者，提供新人一站式婚禮籌備服務，並推出與蒙恩聽障烘焙坊合作的聯名手工餅乾禮盒。隨大型婚宴需求下滑，飯店婚宴市場競爭也從過去比宴會廳規模與桌數，進一步轉向高單價、客製化及整合式服務。