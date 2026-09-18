誠品生活周年慶迎3COINS等近90家新品牌 3大策略提高人流量

誠品生活（2926）18日周年慶登場，誠品生活指出，在實體店面趨於活絡下，今年前八月整體人流較去年同期成長10%，其中西門町誠品生活武昌和誠品生活新店更超過20%，未來將持續透過引進獨家品牌、策展活動以及提升會員黏著度等三大策略，挹注來客量。

誠品生活通路發展事業群副總經理林家賢表示，今年人流增長3大有效策略分別是，引進「全台獨家話題名店」、發揮「獨有策展力」、及增加「熟客鐵粉黏著力」，其中誠品武昌店19歲以下顧客就成長一倍、新店3C業種也成長四成。

其中在獨家品牌上，誠品生活今年引進不少話題國際品牌，林家賢表示，武昌店就迎來3大潮流名店，包括初登場的日本生活雜貨3COINS、原宿潮流指標WEGO台灣首店，與日本國民服飾 「思夢樂」等，開幕大排長龍帶動當月人流成長5成，年輕客群更延伸至15歲。

接下來還有西門店的美國經典冰淇淋Dairy Queen全台首家街邊店、南西店匯聚各國頂尖調香師之作的Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社、芬蘭經典服飾marimekko等。

誠品生活近年營運漸入佳境，線上、線下皆積極發展，另也延伸至會員經濟，林家賢表示，像是今年推出的全新空間「誠品會員聚所」在台南已受好評，台中480也將於近期開幕，台北也在籌備推進當中，「持續創新」是誠品生活人流業績提升的主因。

誠品生活表示，周年慶迎來90家歐美日韓嶄新潮流品牌登場，期間會員指定付款方式最高更享40%回饋，未來也會陸續有新話題品牌登場，可以期待。