聽新聞
0:00 / 0:00
SCFI運價指數連八漲 北美線續揚、東南亞線漲近一成
受惠於中國大陸十一長假前趕出貨潮，北美線需求旺，東南亞線漲幅近一成。
運價指數連8漲！最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)於18日出爐，指數上漲25.65點至3,687.83點，周漲幅0.7%；北美航線續旺，東南亞航線上漲近一成。
遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,560美元，較前一期上漲221美元，周漲幅3.01%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達10,579美元，較前一期上漲100美元，周漲幅0.95%。
物流業者表示，受到港口壅塞、巴拿馬運河低水位及旺季需求支撐，加上十一長假前出貨潮帶動，短期價格仍偏強勢。
根據最新一期出爐運價，歐洲線的表現還是比較疲軟，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,425美元，較前一期下跌120美元，周跌幅4.71%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,125美元，較前一期下跌174美元，周跌幅5.27%。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲94美元，周漲幅9.3%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周下跌7美元、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃) 較前一周下跌3美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲31美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。