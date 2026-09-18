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SCFI運價指數連八漲 北美線續揚、東南亞線漲近一成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
受惠於中國大陸十一長假前趕出貨潮，北美線需求旺，東南亞線漲幅近一成。圖／AI生成
受惠於中國大陸十一長假前趕出貨潮，北美線需求旺，東南亞線漲幅近一成。圖／AI生成

受惠於中國大陸十一長假前趕出貨潮，北美線需求旺，東南亞線漲幅近一成。

運價指數連8漲！最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)於18日出爐，指數上漲25.65點至3,687.83點，周漲幅0.7%；北美航線續旺，東南亞航線上漲近一成。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,560美元，較前一期上漲221美元，周漲幅3.01%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達10,579美元，較前一期上漲100美元，周漲幅0.95%。

物流業者表示，受到港口壅塞、巴拿馬運河低水位及旺季需求支撐，加上十一長假前出貨潮帶動，短期價格仍偏強勢。

根據最新一期出爐運價，歐洲線的表現還是比較疲軟，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,425美元，較前一期下跌120美元，周跌幅4.71%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,125美元，較前一期下跌174美元，周跌幅5.27%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲94美元，周漲幅9.3%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周下跌7美元、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃) 較前一周下跌3美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲31美元。

運價 上海 巴拿馬 東南亞

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