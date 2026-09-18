蕭副總統：生技拚護體神山 政府助國際合作研發

副總統蕭美琴今天表示，台灣除了有享譽國際的護國神山，更期待生技產業成為「護體神山」，守護民眾健康，也讓台灣能力與技術被世界看見；政府將從人才培育、產業支持及創造國際合作機會等面向，協助企業投入長期研發。

藥華藥今天舉辦「台日美到全球，藥華藥開創世界新局活動」，慶祝自主研發、製造的長效型干擾素新藥BESREMi，今年5月獲台灣核准用於治療原發性血小板過多症，今年預計陸續獲多國藥證，蕭副總統下午出席致詞。

蕭副總統致詞表示，一款新藥背後凝聚科學家的智慧、醫師及臨床團隊的努力，還有病人對新治療的期待；因此今天的成果不只是藥華藥的成果，更是台灣生技及醫藥產業共同努力的成果。

她說，過去與藥華藥的互動，令她印象最深刻的是，曾到藥華藥位於美國波士頓辦公室，看到來自各國的國際團隊積極投入研發工作。她雖對醫藥是外行，但珍惜每個學習機會，也珍惜看見台灣產業透過國際合作，擴大全球影響力。

蕭副總統表示，過去擔任駐美代表時，算是台灣的salesperson（行銷者）；外交官的工作，就是讓更多人看到台灣的成果、聽到台灣的聲音。不過，若背後沒有強大的實力與好的產品，再好的salesperson也很難發揮，而台灣的實力就是科技與產業。

蕭副總統說，許多人注意到台灣的護國神山，台灣在國際上也引以為傲；在生技醫療等領域，期待生技產業成為台灣的「護體神山」，守護民眾健康、守護身體，同時引領台灣，讓台灣的能力與技術被世界看見。

蕭副總統表示，不論從科學、生技角度，或面對法規條文與國際規範檢驗，每一步都不簡單，向所有投入者表達敬意。她作為副總統，希望生技產業都能像藥華藥一樣，站上國際舞台、與國際接軌，擴大台灣對國際醫療及生技產業的貢獻。

她指出，人工智慧、智慧醫療等新興科技，將進一步改變新藥研發及醫療服務。儘管國際上對人工智慧等新科技的機會與風險有許多辯論，但她相信，新科技能為人類帶來進步，為醫療帶來新的創新與機會。

蕭副總統表示，政府會做產業後盾，完善人才培育、產業支持及創造更多國際合作機會；她過去擔任駐美代表時，即使生技領域外行，但也知道生技對每個人的重要性。政府希望擴大台灣國際參與機會，讓企業有能力投入長期研發，並讓科技創新最終轉化為真正改善病人生活與治療品質的方式。