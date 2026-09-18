尹崇堯出席唐獎頒獎典禮 致詞稱：唐獎是父親一生最大夢想

唐獎第七屆頒獎典禮今日舉行，也是創辦人尹衍樑逝世後首屆頒獎典禮。尹衍樑之子、現任唐獎基金會董事長尹崇堯致詞表示，唐獎是父親一生中最大的夢想；父親創辦此獎項，懷抱著一個簡單卻深刻的信念：最傑出的人才可以聚集在一起，共同解決我們這個時代最重大的挑戰。如今，他看見這個夢想已經實現。

尹崇堯說，唐獎是父親尹衍樑一生中最大的夢想。他將這項獎項託付給全世界，懷抱著一個簡單卻深刻的信念：最傑出的人才可以聚集在一起，共同解決我們這個時代最重大的挑戰。他並表示，今天環顧會場可以看到，這個信念已經實現。

尹崇堯表示，父親創辦唐獎，希望透過獎勵對人類社會具有重要貢獻與影響力的研究成果及實踐，引領全球永續發展；雖然父親現已離開，但他所建立的制度與精神將持續傳承，此次頒獎也是唐獎創辦理念的延續。

他並指出，父親的個人理想跨越國界與不同學科產生共鳴，讓得獎人因對世界共同的願景而團結在一起。並表示，希望透過獎項，再次確認對全球正義的承諾，致力於確保人類與地球的福祉，並共同打造更美好的未來。

中央研究院院士、唐獎評選委員會總召集人翁啟惠表示，四個獎項評選委員會始終秉持客觀、公正與專業標準遴選得主；本屆得主的卓越成就，持續對人類健康、環境永續、學術研究及社會正義產生深遠影響。

今年唐獎頒獎典禮18日在台北表演藝術中心舉行。永續發展獎得主蘇珊・索羅門（Susan Solomon）、生技醫藥獎得主米歇爾・薩德蘭（Michel Sadelain）、卡爾・瓊（Carl H. June）、漢學獎得主葛兆光及法治獎得主布魯斯・艾克曼（Bruce Ackerman）五位得主親自出席領獎，生技醫藥獎得主史蒂文・羅森伯格（Steven A. Rosenberg）則線上參與。