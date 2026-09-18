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KONA Hybrid 18日開始預接 HYUNDAI汽車推限時優惠方案

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
KONA Hybrid 18日開始預接。圖／業者提供
KONA Hybrid 18日開始預接。圖／業者提供

繼 9 月初正式預告 KONA Hybrid 即將進口登台後，HYUNDAI 汽車18日正式宣布展開預接。依台灣能源效率測試規範，KONA Hybrid測得平均油耗 25.3km/L，並首度搭載全新第二代油電專屬 6DCT，結合 TMED 同軸油電科技與智慧動能回收系統，從動力產生、傳遞到減速回收，全面提升能源使用效率。此次提供 GLH-A 與 GLH-B 兩種車型，預接單價分別為 99 萬元與 110 萬元。

現代汽車台灣總代理南陽實業表示，KONA Hybrid 高效油耗表現的背後，並非單一技術所創造，而是整套油電系統協同運作的成果。全車整合 New Kappa 1.6 GDI 高效缸內直噴引擎、P2 Drive Motor 超薄型 P2 驅動馬達、TMED 同軸油電動能科技及全新第二代油電專屬 6DCT，並導入源自電動車的 Paddle Regenerative Braking System（PRBS）智慧動能回收與 Stay Mode 停駐供電模式，讓 Hybrid 科技不只追求低油耗，也進一步延伸至動力反應、能源回收與日常用車體驗。

HYUNDAI 汽車同步推出限時「早鳥專屬優惠方案」，符合活動資格之消費者，即可免費升級 5 年或 14 萬公里全車延長保固（以先到者為準）；KONA Hybrid 高壓電池另享 8 年不限里程保固，從核心 Hybrid 系統到整車長期使用，進一步提升消費者入主新能源車款的安心感。

Hyundai

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