不滿工作無正式安排方案…乖乖工會今開會決議罷工 公司將持續溝通

科技大廠日月光日前宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，但乖乖工會出面指控，公司沒有對員工正式說明土地處分後，該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，工會今開會決議同意罷工，對此，乖乖公司回應，尊重工會決議，也將於下星期再與工會代表持續溝通。

乖乖工會在今日召開會員大會，會議中針對罷工同意及糾察線投票。在工會會員158人的基準下，投票結果為罷工投票部分，同意票149票，不同意2票，廢票2票。罷工糾察線部分，同意票150，不同意2票，廢票1票。

乖乖工會強調，在9月16日星期三勞資第二次調解不成立之後，乖乖公司立刻在第二天立刻約工會幹部協商，並口頭提出方案，但今天的投票結果非常清楚的顯示，會員無法接受目前公司尚未白紙黑字確認的方案，三地集團應該立刻出面協商。

桃市產總強調，今天工會已經徹底讓基層會員了解公司口頭方案，但是仍然有94%工會會員投下罷工同意票，顯然乖乖公司在口頭承諾中關於遷廠、加薪和優惠資遣的部分，都沒辦法讓會員滿意，如果資方不趕快提出新方案，桃市產總會協助擴大抗爭規模。

乖乖公司回應，對於會員大會已有決議，公司都尊重，也感到遺憾，之前已跟工會多次溝通，表達公司立場，針對工會要求千場後的補償及優惠資遣，公司對兩個方案，持續在跟工會代表持續溝通，若無太大變化，會在下星期再次討論。

桃園市勞動局表示，針對乖乖中壢廠工會取得罷工權部分，保障勞工權益及協助勞資雙方化解爭議，是勞動局一貫立場。後續將持續把握任何溝通契機，主動協助強化勞資對話，積極居中協調、穿針引線，促成雙方於調解不成立後仍能透過協商和解、重啟協商等方式尋求共識，務實化解爭議，盡力維護乖乖員工之合法權益及工作、生計穩定，企業經營與廠址調整固然涉及公司營運考量，但亦應兼顧長期服務員工之工作權益與生計穩定。

勞動局呼籲，乖乖公司善盡企業社會責任，體恤員工多年來對公司的付出與辛勞，無論後續是否確定遷廠，均應審慎研議員工權益保障及適當補償方案，讓長期服務員工感受到應有的尊重與保障，並降低員工對未來工作安排的不安。