三地能源攜手臺海大深化漁電共生 七股案場通過官方養殖查核

全方位再生能源整合服務商三地能源（6946）持續深化漁電共生布局，昨（17）日由旗下子公司陞陽工程與國立臺灣海洋大學水產養殖學系簽署「漁電共生產學合作備忘錄（MOU）」，雙方將結合產業實際養殖場域與海大水產養殖專業，從養殖環境、水質管理到風險控管展開合作，透過產學資源整合，提升漁電共生場域的科學化管理能力。

此次產學合作建立在三地能源既有漁電共生場域與實際養殖經驗之上。三地能源在台南七股投入的養殖範圍達143公頃，持續推動養殖與再生能源並行的場域營運；旗下七股漁電共生案場並於本月順利通過官方養殖查核，從實際養殖營運成果進一步銜接學術研究，將既有場域經驗導入更系統性的科學驗證。

三地能源董事長鍾炳利表示，漁電共生不能只停留在光電設施建置，更必須回到養殖現場，以實際營運成果驗證場域管理能力。「三地能源堅持『以養殖為本』，此次與海洋領域頂尖學府－臺海大合作，就是希望把產業端累積的實務經驗，進一步導入科學研究與數據分析，讓養殖管理更加系統化。」

依據此次MOU，雙方將以「產學合作、再生能源、漁電共生、水產養殖」為合作核心，由三地能源提供實際養殖與發電運作的漁電共生場域，臺海大則結合水產養殖專業研究能量，針對環境監測、水質管理及養殖風險控管等面向進行交流與研究。

未來雙方將持續累積場域環境、水質及養殖相關數據，透過科學化分析作為養殖管理的重要依據，並依實際研究成果逐步優化場域管理方式。同時，雙方也將推動教學資源與產業場域共享，提供海大學生參與實習及場域參訪的機會，讓學術研究與產業實務形成雙向交流。

鍾炳利指出，面對社會對漁電共生案場合規性與環境影響的關注，產業更需要以實際成果與科學方法回應。七股案場通過官方養殖查核，除了是現階段養殖營運成果的具體驗證，也讓三地能源後續與臺海大展開的產學合作有更明確的實務基礎。「我們希望的不只是把魚養起來，而是把養殖過程中的環境、水質與管理經驗留下數據，透過產業實務與學術研究的結合，進一步找出更適合漁電共生場域的管理方式，未來將持續提升養殖與發電並行的場域管理能力。」

國立臺灣海洋大學副校長冉繁華表示，漁電共生涉及水產養殖、環境與能源等跨領域議題，期待透過此次合作串聯學校研究能量與產業實務場域。水產養殖學系主任黃振庭則表示，未來將結合養殖環境及水質管理專業，與產業場域資源合作，讓研究成果逐步轉化為實際應用。

三地能源表示，未來將持續以實際養殖場域為基礎，深化產學合作與科學化管理，在兼顧養殖、生態與再生能源發展的同時，建立更具可驗證性的漁電共生長期營運模式。