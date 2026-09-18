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年創6.8兆經濟產值 桃企聯新任理事長張育美出身醫療帶領企業行銷全球

聯合報／ 記者蔡怡真吳貞瑩洪淑惠／桃園即時報導
桃園企業聯合會10周年慶及第六屆理事長交接，由賴清德總統（中）親自出席，第五屆理事長李三連（左）將印信交給第六屆新任理事長天成醫療體系董事長張育美（右）。圖／天成醫療體系提供
桃園企業聯合會10周年慶及第六屆理事長交接，由賴清德總統（中）親自出席，第五屆理事長李三連（左）將印信交給第六屆新任理事長天成醫療體系董事長張育美（右）。圖／天成醫療體系提供

2025年創造6.8兆元產值的桃園市，17日舉辦桃園企業聯合會10周年慶及第六屆理事長交接，由天成醫療體系董事長張育美接任，賴清德總統及桃園市長張善政出席交接典禮。張育美說，全台約有2000家上市櫃公司中，超過200家設籍桃園，尤其全球半導體關鍵的PCB產業，高度聚落在桃園，全台約6成5的PCB工廠集中於此，更應建立完整產業聚落。賴清德總統現場承諾將與地方合作支持桃園成立PCB產業園區，從桃園啟航行銷全銷世界。

賴總統親自擔任監交，由第五屆李三連交接給第六屆張育美。張育美出身醫療產業，擔任桃園企業聯合會理事長實屬不易，現場除了天成醫療體系員工外，也有相當多醫界重量級貴賓出席，包括中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國、鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄，在地的長庚醫院體系，也由長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊領軍，帶領與長庚醫療系合作聯盟的仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院副院長張文震及主管出席，共同支持醫療體系出身的張育美，承擔起台灣門戶桃園地區企業的重責大任。

張育美說，桃園是台灣最重要的產業重鎮，更是台灣連結世界的窗口，2025年桃園總產值達到6.8兆元。全台約2,000家上市櫃公司中，超過200家設籍桃園，更有許多上市櫃企業雖然總部設籍外縣市，也選擇在桃園設廠和投資。

尤其全球半導體關鍵的PCB產業，高度聚落在桃園，全台約6成5的PCB工廠集中於此，桃園擁有完整的產業聚落，更有國際機場連結全球，更是走向世界的重要門戶，在AI浪潮、數位轉型、淨零永續、全球供應鏈重組，都在重新定義企業的競爭力，期待下一個10年，不能只把自己的企業做好，更需要跨產業合作、產官攜手、連結國際，共同把市場做大走向世界。

現場，賴總統也對桃園帶來台灣經濟產值的貢獻表示肯定，「桃園擁有半導體、電子零組件及PCB等完整產業鏈，加上國際機場、物流及捷運建設等優勢，是台灣重要產業聚落及國際門戶。」

對於地方呼籲應設PCB產業園區，賴總統也現場承諾將大力支持，協助地方解決土地、水電問題，在人才方面，政府持續透過就業金卡等政策延攬國際專業人才，並放寬外國人才來台規定，包括讓教育部認定的全球前200大學校畢業生更便利來台就業，同時持續擴大產業所需人才來源。另外，勞動部也有相關的移工政策，就是希望讓桃園產業立足台灣、布局全球，這也是與張育美理事長的訴求相呼應。

張善政說，桃園企業聯合會逐步發展成為產業界重要平台，展現桃園產業蓬勃發展，面對國際局勢變化及AI浪潮帶來的產業挑戰，更需要企業凝聚力量、發揮平台功能，共同因應產業轉型，市府也將與企業聯合會合作，今成立的桃園智慧產業學院即結合企業界力量，就是協助培育人才、推動智慧轉型。

對於新任理事長張育美長期投入醫療及長照產業，張善政也充滿期待，企聯會將持續凝聚產業力量，帶動桃園產業邁向下一階段發展。

桃園市長張善政（左）頒贈「首領群商」匾額給新任理事長張育美（右）。圖／天成醫療體系提供
桃園市長張善政（左）頒贈「首領群商」匾額給新任理事長張育美（右）。圖／天成醫療體系提供

理事長 PCB 周年慶

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