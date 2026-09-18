中石化看AN產品機會較大 高雄塑脂MMA也將挹注營運

中石化（1314）日前表示，旗下主要石化產品中，己內醯胺（CPL）、尼龍66受尼龍產業鏈影響，市況仍艱困，因此計劃持續縮減相關產能；但丙烯睛（AN）產品則機會較大，主因中國大陸AN新產能擴充將於今年年底告一段落，且AN生產上需一體化配套設施、門檻較高，中石化相對有競爭力，預估未來會更加著重AN產品營運量能。

中石化日前表示，AN雖目前仍受原料成本墊高影響，上半年採低開工策略營運，但下游需求穩定，長線來看，中國大陸產能如未持續開出，仍是相對具機會的產品。

中石化上半年產品營收結構中，AN為最大宗，占44%；其他產品中，CPL占25%、PA占8%。

此外，中石化今年收購高雄塑脂，看中MMA市場仍有利基，且高雄塑脂在台灣市場中市占居首，並穩定貢獻中石化獲利。中石化預期，明年年初高雄塑脂營收合併認列後，將可貢獻可觀營收。高雄塑脂在全產全銷的情況下，年營收規模約達40億元。

中石化今年稍早宣布，以1元價格向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權，高雄塑酯成為中石化全資子公司，雙方並已於8月3日依預訂期程完成交割。業界表示，原因主要為日本三菱化學決定退出大宗石化產品市場、大規模轉向電子化學品。