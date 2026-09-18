智寶插旗東京電玩展 明年營運有戲

興櫃動漫遊戲（ACG）IP廠智寶（7824）今（18）日於全球遊戲盛會東京電玩展（TGS）正式發表首款自製家用主機遊戲大作《電鋸甜心2》，預計明年上半年上市，劍指北美遊戲市場；智寶總經理暨製作人鄧橋指出，該產品為公司面向全球市場的代表作，有信心能開出亮眼銷售表現，挹注營運成長。

據悉，《電鋸甜心》最早於2012年推出首代產品，以極致暢快的戰鬥體驗，加上融合80年代美式流行文化與B級電影風格，營造兼具喜感與衝擊力的世界觀，吸引不少玩家青睞，系列銷售已累積150萬套。

智寶副董事長林士勛指出，《電鋸甜心》已有14年的IP生命週期，在海外市場頗具盛名，且擁有許多高忠誠度的歐美粉絲群，潛在市場商機龐大，而公司內部銷售目標是《電鋸甜心2》將不亞於前代作品，期盼以日、美、台跨國製作團隊，聯手打造兼具原作魅力與國際化視野的全新正統續作。

此外，《電鋸甜心2》也吸引台灣大哥大、威剛以及影一等國內公司投資；其中，台灣大哥大負責台港澳營運。業界人士推估，以目前遊戲市場行情計算，《電鋸甜心2》每套售價約60美元，若銷量不亞於前代，則至少可貢獻約20億元營收。

智寶今年前八月營收1.66億元，年增53.8%，惟上半年因攤提認列約800多萬費用，致使每股虧損1.05元。不過，智寶因下半年有製片收入挹注，預料將彌補上半年虧損，全年有望轉虧為盈。

展望未來，林士勛指出，今年下半年除製片收入外，公司還有二個動畫製片收入以及二個動漫展覽、一個快閃活動等收入，因此下半年營運將優於上半年。

針對明年營運，林士勛強調，《電鋸甜心2》明年上市後，有望為公司帶來豐碩的收入，加上其他IP周邊收入，有信心明年整體業績將優於今年，並且將進一步推動興櫃轉上市櫃計畫，藉此擴大營運規模。

智寶成立於2015年，過去11年期間積極打造國際級IP，專注於ACG的IP開發與經營，為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心「製作委員會幹事資格」的二次元IP開發公司，目前資本額為3.13億元