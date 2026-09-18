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首購天堂消失！新北千萬內預售僅剩1.6％ 這總價帶躍升主流

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市外溢需求擴大，新北預售屋價格持續上揚，總價千萬元預售產品僅剩1.6％，五年來大減15.6個百分點，首購天堂成過去式。

若觀察各行政區，在央行第七波選擇性信用管制上路後，過去房價基期較低、推案量大的行政區交易占比明顯萎縮，預售屋交易重心逐漸向交通便利、生活機能成熟的都會區集中，進而支撐中高總價產品的占比分布。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，營建工料費用高漲、精華區土地稀缺不斷墊高開發成本，加上台北市高昂的房價門檻，迫使剛需買盤移居新北，進一步推升新北市各重劃區的預售屋價格，使低總價的預售案量明顯萎縮，如今千萬以內的物件更是幾乎全面消失，購屋族面臨嚴峻的價格壓力。

據永慶房產集團統計實價登錄，今年上半年新北市預售屋各總價帶中，若與2022年同期相比，總價2,000萬元以下的交易占比從71%降至37.7%，首購最關心的總價千萬內預售產品，僅1.6%，五年來縮減15.6個百分點。

進一步觀察，總價2,000-3,000萬元預售屋的交易占比已達到38%，首度超越總價1,000-2,000萬元區間，占比躍升市場主流總價帶。

陳金萍分析，2024年9月第七波信用管制實施後，儘管預售市場買氣急凍，但高昂營建成本仍支撐售價，加上建商為避免降價引發市場對房價續跌的預期心理，多採取拉長銷售時間、放寬付款條件或贈送精裝傢俱等策略控制價格，因此在2025年至2026上半年間，預售市場始終維持「量縮價撐」格局。

另一方面，近三年新北市預售屋交易熱區的轉移，也是推升預售市場往中高總價帶集中的關鍵。陳金萍說明，交易占比下滑的區域如淡水區與林口區，都是前幾年推案量龐大，且房價基期相對低的行政區。

近年在信用管制、房貸審核趨嚴的環境下，購屋族對通勤距離、生活機能及持有成本更加審慎，加上各年度推案量與建案成交進度不同，使交易占比逐步回落。土城區則因近兩年推案量減少，以及價格快速攀升，購屋門檻提高，讓自住買方購屋心態轉趨觀望，交易占比明顯降低。

反觀新莊、永和與板橋區近三年預售屋交易占比同步提高，顯示核心蛋黃區憑藉大眾運輸便利、商業機能成熟、人口與居住需求穩定等優勢，且鄰近台北市主要就業區，對通勤族及換屋家庭仍具吸引力。當整體預售市場交易量縮減，市場買氣更容易集中在機能較完整、未來轉手性相對受到認同的區域。

陳金萍表示，新北市預售屋主力總價帶持續向上推移，購屋門檻逐步拉高，對於有自住需求但預算有限的首購族而言，除了考慮以通勤時間換取房價，也不妨將目光轉向議價彈性相對較高，且生活機能成熟的成屋市場，才能在預算與理想的居住空間中取得較佳的平衡點。

資料來源／永慶房產集團
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